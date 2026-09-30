Ya están en Ecuador la esposa e hija de ‘Fito’, expulsadas de Colombia por orden de De la Espriella

La salida de Colombia de dos mujeres vinculadas al entorno de uno de los hombres más buscados de Ecuador se concretó en la noche de este martes. Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, esposa e hija de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, fueron expulsadas del país y entregadas a las autoridades ecuatorianas. El procedimiento fue coordinado entre Migración Colombia, la Policía Nacional y las autoridades de Ecuador y se realizó en la base aérea militar de Catam, en Bogotá. Desde allí, las dos mujeres fueron trasladadas hacia Guayaquil, donde quedaron a disposición de las autoridades que adelantan el proceso judicial en su contra. En contexto: El capo ecuatoriano “Fito” trasladó su red de testaferros a Colombia: van 4 familiares ubicados

Ambas son requeridas por Ecuador dentro del denominado caso ‘Blanqueo Fito’, una investigación de ese país por el presunto delito de lavado de activos y por movimientos de dinero que estarían relacionados con el entorno de alias ‘Fito’, señalado como máximo cabecilla de la organización criminal transnacional ‘Los Choneros’. Inicialmente, las autoridades ecuatorianas habían solicitado órdenes de captura con fines de extradición para las dos mujeres. Sin embargo, posteriormente el Gobierno de Ecuador decidió desistir de ese mecanismo y gestionar con Colombia su expulsión directa. La operación terminó con la entrega de Peñarrieta y Macías a funcionarios ecuatorianos en Catam.

Según la Policía, el procedimiento hace parte de los acuerdos de cooperación y seguridad ciudadana entre Colombia y Ecuador y responde a la decisión de las autoridades colombianas de no mantener en el territorio nacional a personas que son requeridas por la justicia de sus países de origen. Las dos mujeres, de acuerdo con las autoridades ecuatorianas, permanecían prófugas de la justicia desde 2025. Lea más: Alias Fito se declaró “no culpable” en EE. UU. y analizará negociar su pena: así fue la primera audiencia del capo ecuatoriano

“Se las voy a enviar con gusto a mi buen amigo, el presidente Daniel Noboa, para que respondan ante la justicia ecuatoriana”, dijo Abelardo De La Espriella el día de su captura.

¿Qué investiga Ecuador en el caso ‘Blanqueo Fito’?

La investigación busca determinar cómo se habrían movilizado y ocultado recursos presuntamente relacionados con las actividades de la organización criminal ‘Los Choneros’. Según las autoridades ecuatorianas, las dos mujeres estarían vinculadas a una estructura que habría permitido direccionar operaciones destinadas al lavado de activos mediante empresas de papel y estructuras corporativas ficticias. Uno de los elementos que aparece dentro de la investigación son los movimientos financieros detectados por la Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador en las cuentas de las dos mujeres. En el caso de Inda Peñarrieta, las autoridades reportaron aproximadamente 1,3 millones de dólares en ingresos considerados inusuales e injustificados entre 2020 y 2024. En las cuentas de Michelle Macías, hija de alias ‘Fito’, se identificaron movimientos por alrededor de 435.900 dólares. La investigación apunta a establecer, entre otras cosas, si existió una estructura financiera que permitió movilizar dinero a través de personas naturales y compañías vinculadas al círculo de alias Fito. Le recomendamos leer: “Queen Michelle”, hija de alias Fito: su vida de lujos como cantante y tiktoker antes de ser capturada por lavado de activos

Así fue la entrega en Ecuador

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, publicó videos relacionados con la llegada de las dos mujeres al país. En uno de los registros se observa a Inda Peñarrieta y Michelle Macías descendiendo del avión que las trasladó desde Colombia. En otro video aparece un uniformado comunicándoles las órdenes de localización y captura y explicándoles sus derechos. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . No se vaya sin leer: Capo ecuatoriano llevaba un mes pagando Airbnb en Bogotá con documentos falsos; ya está en cárcel de su país

Bloque de preguntas y respuestas sobre la esposa y la hija de alias Fito