“Hay dificultades con el traductor y eso se debe a que Colombia no tiene traductores expertos en derecho, los casos no son tan frecuentes como para que amerite tenerlos. Hay que entender que el lenguaje y las circunstancias son complejas. Igualmente, el juez trató de que Poulos entendiera todo ”, señaló Bernate.

El abogado penalista Francisco Bernate, por su parte, consideró que el proceso de Poulos ha sido transparente y que no ha visto vulneración de derechos. De hecho, pese a los errores notables que ha habido en la traducción, durante las audiencias el juez le ha preguntado al señalado asesino si ha entendido y su respuestas siempre han sido que sí.

“Lo que hemos observado es todo lo contrario. En las primeras audiencias a Poulos no le traducían todo, sino solo unos fragmentos. Se le dijo a la traductora que fuera tomando nota y que le transmitiera lo que ella iba entendiendo. Esto es malo porque él tiene derecho a entender lo que dicen todas las partes en el proceso”, añadió Trespalacios.

“Todas las personas tienen que ser judicializadas en el idioma que dominen. Es un derecho humano fundamental. No se trata de determinar si Poulos habla medianamente bien el español, sino que él debe comprender absolutamente todo lo que se dice en su contra ”, explicó a EL COLOMBIANO el abogado penalista Santiago Trespalacios.

Un nuevo traductor llegará a la audiencia programada para este 1 de febrero a las 9:00 de la mañana. Martha Lucía Morales, la mujer que venía haciendo las veces de intérprete, presentó su renuncia al caso porque, aseguró, no entendía algunos términos jurídicos.

El presunto asesino protestó este martes porque, considera, que Colombia le falló como Estado al no garantizarle sus derechos. Entre ellos, a la traducción simultánea.

La audiencia que definirá el lugar de reclusión de John Nelson Poulos –el señalado asesino de Valentina Trespalacios – continuará este miércoles y la justicia deberá llegar afinada si no quiere cometer un error de procedimiento que termine por beneficiar en un futuro al señalado criminal.

¿Puede Poulos quedar en libertad?

No. Los expertos consultados aseguraron que por la fallas de traductor no aplicaría un vencimiento de términos. Esa decisión empezará a contar a partir de que se decida si se priva o no de la libertad (audiencia que pretende realizarse este miércoles).