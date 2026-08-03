“Me economizo el traje”: Samper, tras quedar por fuera de la posesión de Abelardo

El presidente electo Abelardo de la Espriella no habría invitado a los expresidentes Juan Manuel Santos y Ernesto Samper a su posesión. Esta será en Cali el viernes 7 de agosto, en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. Ante eso, Samper reaccionó. Según reveló Semana, sí fueron invitados Álvaro Uribe, Iván Duque, Andrés Pastrana y César Gaviria. El presidente saliente Gustavo Petro ya ha dicho varias veces que no irá, ya que considera a De la Espriella “ilegítimo” e insiste, sin pruebas, que hubo fraude electoral.

Tensiones históricas y críticas directas

En el pasado, De la Espriella ha cuestionado el ingreso de dineros del Cartel de Cali a la campaña de Samper, quien fue presidente entre 1994 y 1998. Con Santos, ha sido crítico con su gestión de Santos y su bandera del proceso de paz con las Farc. De hecho, la figura de Santos fue utilizada por parte de la campaña de De la Espriella en primera vuelta para fortalecer su narrativa de que se estaba jugando el futuro del país entre “los nunca” y “los de siempre”, como Santos. En uno de los videos de campaña hechos con inteligencia artificial, el equipo de De la Espriella mostró figuras recreadas de Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe reunidas con Juan Manuel Santos, la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro y César Gaviria. Todos, como si hicieran parte de una especie de conspiración oscura contra De la Espriella. Le puede interesar: Gianni Infantino asistirá a la posesión de Abelardo De La Espriella en Cali

Cambio en el panorama de alianzas tras el ciclo electoral

A casi tres meses de la publicación de ese video, el escenario cambió. Dilian Francisco Toro no solo asistirá a la posesión, sino que será anfitriona como gobernadora del Valle del Cauca. César Gaviria y Álvaro Uribe, como se mencionó, también estarán. El único que no es Santos. Aunque el expresidente no vaya, De la Espriella es cercano a algunos de sus más cercanos alfiles, como el senador de La U Alfredo Deluque. Son amigos cercanos y quiso ponerlo como presidente del Senado, pero perdió el pulso contra Honorio Henríquez, del Centro Democrático. Deluque fue cercano a Santos como congresista, al punto de que estuvo en La Habana (Cuba) durante los diálogos de paz con las Farc.

¿Otra tradición que cambia con De la Espriella?

Que los expresidentes vayan a las posesiones es una tradición que pretende reflejar la estabilidad institucional, no solo en Colombia, sino en países democráticos. Por ejemplo, Barack Obama fue a la segunda posesión de Donald Trump en Estados Unidos, aunque sean rivales políticos. No obstante, De la Espriella ya envió un primer mensaje con la realización del evento por fuera de Bogotá: no le importará romper ese tipo de tradiciones.

Reacción de Ernesto Samper y postura frente a la JEP

Con respecto a la situación, el expresidente Ernesto Samper, quien apoyó a Iván Cepeda desde antes de la primera vuelta presidencial, reaccionó con ironía. “Acabo de enterarme de la noticia de que no estaré invitado a la posesión del presidente Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto, en Cali. Agradezco profundamente al presidente este regalo, que me llega precisamente el día de mi cumpleaños, porque así me economizo un vestido nuevo –o un uniforme militar–, un pasaje a Cali y una noche de hotel. Prefiero ir a bailar salsa en el Petronio y con la gente”, sentenció.

Santos, por su parte, no se ha pronunciado. De hecho, opinó poco durante el ciclo electoral y no apoyó a ningún candidato. Eso sí, ha defendido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que De la Espriella dijo en campaña que acabaría. Quien se pronunció fue uno de sus hijos, Esteban Santos. “Ya que estos días se ha hablado tanto de símbolos: un presidente representa a todos los colombianos, incluso a quienes piensan distinto. Excluir a expresidentes de una ceremonia de Estado es un gesto de pequeñez. Colombia necesita más unidad y menos polarización”, dijo en su cuenta de X.

Le puede interesar: Abelardo defiende sede presidencial alterna en Barranquilla y dice: “lo estoy poniendo de mi plata” Ahora bien, tras la victoria de De la Espriella, el ministro de Justicia designado, Iván Cancino, dijo que el tribunal transicional se mantendría bajo un “control crítico” y una “postura de veeduría estricta y crítica frente a los resultados, gestión y decisiones de la JEP”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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