¿Cerca de la descertificación? Los escenarios que señala expresidente de Colombia si Estados Unidos recorta los recursos contra narcotráfico

El gobierno de Ernesto Samper (1994-98) es el único que ha experimentado los efectos de una descertificación de Estados Unidos en la lucha contra las drogas.
La medida fue aplicada en 1996 y 1997, cuando su mandato enfrentaba el escándalo del Proceso 8.000, relacionado con filtraciones de dineros del narcotráfico a su campaña presidencial.
A su juicio, es probable que el gobierno de Gustavo Petro vuelva a sufrir una calificación similar por parte de la Casa Blanca, que el próximo 15 de septiembre emitirá su paquete de certificaciones para varios países.
Desde Europa, donde se encuentra en la actualidad, el expresidente respondió un cuestionario de EL COLOMBIANO.
De acuerdo con su análisis de la situación, ¿qué decisión cree que tomará el Gobierno de EE. UU. respecto a Colombia este año?
“Es difícil saberlo, porque la verdad es que la certificación es un instrumento ilegal que utiliza los Estados Unidos, más que para calificar el esfuerzo que hacen los países en la lucha contra las drogas o en la defensa de los derechos humanos o en el cuidado del clima, es una decisión para distinguir entre países amigos y países enemigos. El país que ellos consideran enemigo, lo descertifican, y el que consideran amigo, así no haya hecho nada contra las drogas, lo certifican, de tal manera que lo considero un instrumento político que solo tiene una importancia: dividir al mundo entre países amigos y enemigos de los Estados Unidos. Con este Gobierno, me temo que esa situación se vuelva a presentar”.