“Gustavo Petro pasó de ser un presidente estadista a uno activista”: senador David Luna

“Cuando uno gana las elecciones, gobierna, y cuando las pierde, controla. Cambio Radical perdió las elecciones presidenciales y desde el día uno dije con claridad que haría oposición, pero no daño. Inicialmente el partido tomó la decisión de ser independiente para tener la posibilidad de expresarle al Gobierno argumentos y recomendaciones respecto a sus reformas, pero lamentablemente no atendieron ninguna y tampoco hubo posibilidad de diálogo. Eso nos motivó como partido a girar hacia la oposición”.

“Lo que siento es que él irrespeta la separación de poderes. Petro piensa que acá lo que existe es una monarquía y no una democracia. La rama Judicial es independiente en cabeza de sus cortes, sus tribunales y sus jueces; y el Congreso, como rama Legislativa, también es independiente. Hay que recordarle a Petro que la Constitución señala que las leyes se aprueban es en el Congreso, no en el Ejecutivo”.

“Yo prefería al Petro estadista del discurso de posesión el 7 de agosto que al Petro activista del discurso desde el balcón de la Casa de Nariño en febrero. Al Presidente hay que decirle con claridad que el Congreso pertenece a una rama autónoma y que tiene una procedencia popular de millones de colombianos que votaron por él. No estamos para aplaudir todas sus iniciativas, sino para construir, criticar y lograr que el país avance por buen camino. Pareciera que el Presidente piensa que el Congreso es un empleado del Gobierno y no es así”.

Usted fue ministro, ¿cómo lee la situación del gabinete de Petro?

“Respeto el fuero presidencial, Petro está en su derecho de hacer los cambios que considere en el gabinete ministerial, pero sí resultó muy extraño que cuando la reforma a la salud pasaba por su peor momento, se hayan hecho esos cambios de gabinete casi que coincidiendo con la mermelada solicitada por los partidos”.

¿Cree que la salida de Alejandro Gaviria es un retroceso?

“Sí. Por eso dije que prefería al Petro estadista, el que permitía el debate interno y respetaba la oposición. Pareciera que hoy ni permite el debate interno e irrespeta a la oposición permanentemente”.

El Presidente hace algunos días negó que haya crisis en el Gobierno, ¿le cree?

“El Presidente tiene una crisis de gobernabilidad, no solamente por la salida de los ministros, sino por la solicitud que él mismo hizo ante la Fiscalía de investigar a miembros de su familia. Esa crisis se ve reflejada en las encuestas de opinión en donde ha venido cayendo en su imagen y donde, seguramente, podrá caer más si no entiende que es el presidente de todos los colombianos, no de unos pocos. Él debe tomar decisiones con base en la evidencia, no con base en la ideología”.

¿La deportación de Aída Merlano golpeará a Cambio Radical?

“Tanto Aída Merlano como cualquier otro delincuente debe contarle la verdad al país y debe responder ante la justicia. En ese sentido, las autoridades deben actuar sean quienes sean las autoridades”