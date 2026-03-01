Conozca el caso del niño que lleva seis años esperando un diagnóstico definitivo

En Bogotá, una madre cabeza de hogar enfrenta demoras, órdenes vencidas y tutelas para que su hijo, hoy de 10 años, acceda a exámenes neurológicos y genéticos.
En Colombia, el drama por la prestación del servicio de salud podría ser tema de conversación en cualquier familia. Las quejas se acumulan y los casos se repiten, unos más graves que otros.
Hace apenas unas semanas, el país conoció el rostro de Kevin, el niño de siete años que murió después de pasar 24 horas en un hospital, sangrando por la nariz y por un oído al caer de su bicicleta. Desde los nueve meses padecía hemofilia. Historias así alimentan la sensación de que el sistema, en sí mismo, es un mal que no sana.