“A partir del 20 de julio la oposición en el Congreso se fortalecerá”: senador Motoa

“Fue un año complejo, una legislatura extraña. No recuerdo haber conocido en los años que llevo en el Congreso una legislatura como la que tuvimos. Y de cierta manera lo entiendo por esa improvisación del partido de Gobierno, el Pacto Histórico, y de muchas de las mesas directivas donde la presiden y por supuesto también del Gobierno mismo, que radica proyectos de ley o iniciativas”.

Motoa dialogó con EL COLOMBIANO y aseguró que proyectos como la reforma a la salud y la pensional podrían hundirse en su paso por la plenaria del Senado; y señaló al Partido de la U de ser el único que no le haría oposición a Petro, ya que considera que es una colectividad que responde a los intereses del Gobierno.

“Perdimos tiempo al no declararnos partido de oposición desde el 20 de julio de 2022. No se pudo dar por una diferencia entre las bancadas de Senado y de Cámara. En la Cámara en su mayoría se negaban a ser oposición. En mi caso, propuse desde el comienzo que fuéramos de oposición. Afortunadamente en febrero se tomó esa decisión y ya estamos en esa dinámica que creo que ha sido bien recibida por parte de la ciudadanía, ya que ha sido una oposición fundamentada”.

“Convocaron a las sesiones extraordinarias en febrero y no se tramitó ninguna iniciativa. Además, presentaron proyectos como la reforma al Código Electoral inicialmente con mensaje de urgencia y luego se lo retiraron. Se habló de la presentación de ciertas iniciativas que al final no fueron las que esperábamos o en los tiempos esperados para concertar a esas iniciativas. Por eso hablo tanto de la improvisación e incluso de caprichos del Gobierno”.

¿A qué se refiere en particular con esa improvisación?

La semana pasada Germán Vargas Lleras convocó a unir fuerzas y fortalecer la oposición, ¿habrá nuevo bloque opositor?

“Ojalá ese llamado se convierta en la unión de esfuerzos. Si es así, a partir del 20 de julio la oposición se fortalecerá y podría darse la elección de nuevas mesas directivas. La idea es que además de Cambio Radical y el Centro Democrático, estén el Partido Liberal, el Partido Conservador y, tal vez, La U, aunque es al que menos le creo que haga oposición”.

¿Y por qué no le cree a La U?

“Porque han sido muy poco consistentes en sus posturas. En particular, con el tema de las reformas, sacaban comunicados diciendo que no las acompañarían, pero ese partido fue el que terminó salvando la reforma a la salud, la pensional y la laboral (que luego se hundió). No creo que La U se distancie del Gobierno desde el 20 de julio”.

Con esa posible reconfiguración del Congreso, ¿usted cree que las reformas se van a hundir?

“Le aseguro que la reforma a la salud no pasará en el Senado. Son muchos los reparos y las observaciones, y ninguno de esos elementos se ha corregido en el informe de ponencia en el articulado de la Cámara. Si lo aprueban así, en el Senado, no le auguro ningún éxito. Y la reforma pensional debe ser modificada porque lo que están generando es un ingreso importante actual, pero pone en riesgo la sostenibilidad del sistema en el mediano plazo y eso tiene que corregirse”.