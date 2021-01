Bajar velocidad de contagio es tarea de todos: Acin

La pandemia en Colombia deja más de 45 mil muertes y casi dos millones de contagios, pero el momento que vive el país exige que las medidas de autocuidado se refuercen, para evitar que las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) colapsen, teniendo en cuenta que no solo se reciben pacientes por coronavirus.

¿Qué análisis hace de las medidas restrictivas que se implementaron para este fin de semana?

“Debemos entender que existen unos eventos que llamamos superpropagadores, que son aquellas situaciones en las que nos aglomeramos o nos exponemos a muchas personas realizando la misma actividad, y tenemos un incremento en el número de personas hospitalizadas; por eso se debe apretar el cinturón, que lo que busca es evitar la movilización de las personas, para que no nos convirtamos en fuentes que vamos a propagar el virus. Estas medidas deben estar acordes con el momento epidemiológico. Con tecnología se pueden hacer hipótesis o modelos sobre los sitios o comunas con la mayoría de contagios. Si todos ponemos de nuestra parte en disciplina, podríamos disminuir la velocidad de contagio. Si estás en espacios libres, no vas a fiestas, no haces visitas, definitivamente vas a poder”.

¿La responsabilidad de lo que pasa ahora es solo social o de los gobiernos?

“Es de todos. No podemos endilgarle todo a la ciudadanía. A algunos gobiernos les faltó vigilancia. Sobre eso debemos aprender para que no volvamos a vivirlo”.

¿Cuál es la región que más le preocupa?

“Cada colombiano, porque en todas las regiones está creciendo el número de contagios y todos nos estamos enfrentado a un virus devastador en la salud, en nuestras familias, en nuestros trabajos”.