“Veo testarudo y soberbio al Gobierno”: Katherine Miranda

Gustavo Petro en su campaña para ganar la Presidencia de Colombia logró una serie de apoyos que sorprendieron, uno de ellos fue el de la congresista de la Alianza Verde Katherine Miranda, una de las figuras de ese partido que empezó a destacarse de forma importante por sus posturas fuertes para controvertir a los gobiernos.

Y aunque fue en su momento un apoyo clave, hoy Miranda se ha convertido en una de las voces más críticas al mandatario colombiano, sin importarle que ha sido blanco de las llamadas bodegas petristas, desde pasado cuando advirtió de los micos en la reforma política.

Miranda dice que no le importa si su partido, la Alianza Verde, se sale o sigue en la coalición de Gobierno, ella seguirá con sus posturas duras si es necesario, como por ejemplo la forma en que se piensa recomponer las mayorías para el próximo semestre.

Su voz es igualmente fuerte en decir que se equivoca el presidente Gustavo Petro si piensa coartar la libertad de prensa, algo que si se mantiene, para Miranda es un golpe para la democracia colombiana.

¿Cuál es su balance legislativo frente a un inicio que se vio que era de mucha expectativa por la cantidad de proyectos del gobierno?

“Yo creo que es bastante pobre. La verdad creo que las grandes expectativas del Gobierno demostraron el poco conocimiento del Congreso de la República. A mí me impresionó muchísimo la llamada a extras de inicio de año y además que se iban a presentar más de 35 reformas y proyectos de ley y al final no se logró sacar mucho. Creo que la ambición rompió el saco, adicionalmente se trató de imponer esas reformas sin un consenso realmente en el Congreso.

El gobierno del presidente Duque, sabiendo que tenía una mayoría sólida, que no solamente las mantenía a punta de participación en el Gobierno, sino que adicionalmente compartían ideológicamente con él, se le cayeron cosas importantes iniciando la legislatura como las objeciones de la JEP. El Congreso un poco estrenó a Duque con las objeciones, pero a diferencia de Petro, Duque pasó la página y se concentró en prioridades, cosa que no ha pasado con el gobierno Petro. Veo un poco testarudo y soberbio al gobierno, creería que tienen que replantear esa estrategia que tienen como gobierno y su relación con el Congreso, de lo contrario yo veo un difícil resto de gobierno con lo que respecta al legislativo”.

¿Pero qué llevó a que el Gobierno quisiera ser tan impositivo al Congreso y llevado por las movilizaciones de la gente en la calle?

“Todos los pronunciamientos que Petro ha dado en el balcón o en los diferentes foros haciendo un llamado a que la ciudadanía por favor no lo deje sólo, demuestra todo lo contrario y es que la ciudadanía en general ha sido bastante crítica. Las movilizaciones que él ha planteado no han tenido el éxito que espera y pretende presionar al Congreso de la República con unas movilizaciones que no son tan exitosas como él espera, pero adicionalmente no se ha dado cuenta, y si compara, se da cuenta que a pesar de las presiones y grandes presiones el estallido social, no lograron presionar al Congreso, por ejemplo, en último momento en medio del estallido social, el gobierno Duque logró pasar las modificaciones a la Ley de Garantías, posteriormente las tumba la Corte Constitucional, sin embargo el Congreso no se deja presionar por ese tipo de medidas. No creo que esto sea diferente. El gobierno eso sí creo que tiene que replantearse su relación con el Congreso y tratar de volver a llegar a consensos como se inició el segundo semestre del año pasado”.

¿Pero usted cree que esas mayorías con las que arrancó en julio pasado se podrán volver a dar en una coalición tan fuerte, o más bien irán, como dice el Ministro del Interior, unas mayorías de uno a uno de los congresistas?

“El uno a uno yo lo veo muy difícil, porque una cosa muy diferente es que usted haga una relación y se genera una participación de un partido político como institución y otra cosa muy diferente es que usted esté entregando cosas al Congreso de la República a cambio de aprobación de la reforma. La ciudadanía ya vio que hay unos procesos que están abiertos en la Corte Suprema de Justicia a congresistas, entonces acá veo una línea delgada, que siempre ha existido, pero que ahora es mucho más evidente y los partidos políticos, pero sobre todo los congresistas, tienen que medirla con muchísimo cuidado, porque ya estamos viendo que hay apertura de investigación a los congresistas del Partido Liberal”.

¿Por qué, en el caso personal, se ha desilusionado tan rápido del Gobierno?

“Yo se lo dije al presidente Petro cuando él vino a pedirme el apoyo a mi casa, que yo no era un cheque en blanco y que le iba a apoyar lo que me gustaba, pero iba ser bastante crítica en lo que no me gustaba. Yo me he apartado principalmente en tres cosas del gobierno: la reforma política, para mí fue increíble que en diciembre se tratara de justificar la reelección inmediata de los congresistas a través de un artículo. Eso no es el cambio, eso no está bien. A mí me atacaron en diciembre, pero posteriormente en febrero me dieron la razón cuando volvieron a presentar el mico con complicidad absoluta del Gobierno Nacional y la propia ciudadanía, el propio votante Gustavo Petro lo rechazó.

Segundo, yo soy una mujer de Estado, una mujer que respeta profundamente las instituciones y sus decisiones, aun cuando no esté de acuerdo, a mí no me gustó para nada el hecho de que funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro me pidieron que yo metiera un artículo en el Plan de Desarrollo de expropiación. Yo creo profundamente en la propiedad privada, sí se necesitan tierras en el país, pero eso tiene que ser por las vías judiciales, porque si no en mi concepción vamos a generar una guerra peor de la que hemos visto. Cuando el estado, de manera arbitraria, le quite tierras a privados se las entrega a campesinos y usted qué cree que va a pasar, pues que a la vuelta de dos o tres meses esas personas que los expropiaron pues van a entrar con violencia a recuperar sus tierras”.