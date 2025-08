Saade insiste en la reelección de Gustavo Petro sin que el presidente lo desautorice

Hasta el momento, el presidente Petro no ha respondido directamente al mensaje de Saade ni ha mencionado nuevamente el tema en sus canales oficiales. No obstante, en ocasiones anteriores ha abordado la posibilidad de reelección en tono negativo.

El pasado 1 de mayo, en un discurso durante la celebración del Día del Trabajo, Petro aseguró públicamente que no buscaría permanecer en el poder más allá del 7 de agosto de 2026, fecha en la que termina su mandato constitucional. “No quiero esa tortura. El poder no es para mí”, dijo en su intervención desde la Plaza de Bolívar. “Ya he ganado todo lo que había que ganar por medio del voto”, agregó.

Sin embargo, el mandatario también ha dejado frases ambiguas. En junio, tras la controversia por los audios del excanciller Álvaro Leyva, Petro comentó en X: “Ya lo hubiera hecho el pueblo (lo) que quiere es reelegirme”, lo que fue interpretado como una alusión indirecta a una posible voluntad popular de mantenerlo en el poder.