“El que pelea con cerdos termina ensuciado”: así fue el cruce entre David Racero y Jota Pe en el Senado

La tensión se apoderó de la plenaria del Senado durante el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Mora, por los bombardeos en los que murieron menores de edad.

Uno de los momentos más fuertes se produjo durante la intervención del senador David Racero, del Pacto Histórico, quien lanzó una expresión que provocó la reacción de Jota Pe Hernández y un llamado de atención del presidente del Senado.

Racero cuestionaba a varios congresistas cuando aseguró: “A ustedes que les gusta citar tanto a Jesús, lo citaré: ‘no se le tira perla a los cerdos’ disfrazados hoy de senadores elegidos desde Santander”.

Y continuó: “El que pelea con los cerdos en su suciedad, en su mierda, termina ensuciado”.

La expresión se entendió como un guiño a Jota Pe Hernández, de Alianza Verde, con quien ya Racero ha protagonizado varios cruces en el Congreso. Hernández reaccionó de inmediato en la sesión y le reclamó por sus palabras.

Tanta fue la reacción, que el intercambio llevó al presidente del Senado, Honorio Henríquez, a intervenir para pedirle a Racero que moderara el tono de su intervención.