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“El que pelea con cerdos termina ensuciado”: así fue el cruce entre David Racero y Jota Pe en el Senado

El episodio ocurrió durante la discusión de la moción de censura contra el ministro de Defensa por los bombardeos en los que murieron menores de edad.

  • El senador del Pacto Histórico tuvo un intercambio de palabras con el de la Alianza Verde. Foto: Colprensa
    El senador del Pacto Histórico tuvo un intercambio de palabras con el de la Alianza Verde. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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La tensión se apoderó de la plenaria del Senado durante el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Mora, por los bombardeos en los que murieron menores de edad.

Uno de los momentos más fuertes se produjo durante la intervención del senador David Racero, del Pacto Histórico, quien lanzó una expresión que provocó la reacción de Jota Pe Hernández y un llamado de atención del presidente del Senado.

Racero cuestionaba a varios congresistas cuando aseguró: “A ustedes que les gusta citar tanto a Jesús, lo citaré: ‘no se le tira perla a los cerdos’ disfrazados hoy de senadores elegidos desde Santander”.

Y continuó: “El que pelea con los cerdos en su suciedad, en su mierda, termina ensuciado”.

La expresión se entendió como un guiño a Jota Pe Hernández, de Alianza Verde, con quien ya Racero ha protagonizado varios cruces en el Congreso. Hernández reaccionó de inmediato en la sesión y le reclamó por sus palabras.

Tanta fue la reacción, que el intercambio llevó al presidente del Senado, Honorio Henríquez, a intervenir para pedirle a Racero que moderara el tono de su intervención.

“Respete la plenaria y modere su lenguaje. Respete la plenaria. Respete el lenguaje de la plenaria”, le dijo Henríquez.

Racero, a su vez, cuestionó la forma en que se estaba conduciendo el debate y le pidió que aplicara el mismo criterio frente a otros congresistas.

“Espero que esa vehemencia con la que modera el debate la hubiera hecho cuando cierto personaje nos insultaba la sesión anterior. Yo a usted lo respeto profundamente, presidente. No tengo ninguna queja ante usted”, respondió.

Henríquez le recordó que ya en otras sesiones él había llamado la atención a Jota Pe Hernández por utilizar una expresión que, según dijo, no era adecuada.

“Cuando el senador JP Hernández en un debate utilizó una palabra que no era la adecuada, le llamé la atención públicamente. Y se la llamo a usted también ahora”, señaló el presidente del Senado.

Luego volvió a pedirle a Racero moderar sus palabras: “Modere su lenguaje, senador. Yo soy garantista, pero le pido altura en el debate del Senado de la República de los colombianos”.

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El episodio ocurrió en medio del debate de moción de censura contra el ministro Jorge Mora, promovido por sectores del Pacto Histórico por los bombardeos realizados contra estructuras armadas en Guaviare, en operaciones en las que murieron menores de edad. La determinación todavía no ha tomado.

Lea también: Detalles de la investigación de Fiscalía sobre dineros de consulta presidencial del Pacto Histórico

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué discutieron los senadores David Racero y Jota Pe Hernández en el Senado?
La discusión se originó durante el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Mora, cuando David Racero lanzó una frase aludiendo a los congresistas elegidos por Santander (“no se le tira perla a los cerdos”), lo que provocó la reacción inmediata de Jota Pe Hernández.
¿Qué sanción o llamado de atención hizo el presidente del Senado durante el enfrentamiento?
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, intervino para pedirle a Racero que moderara el tono de su intervención, exigiendo altura y respeto por el lenguaje de la plenaria tras el cruce de expresiones con Jota Pe Hernández.
¿Sobre qué tema principal se desarrollaba la sesión donde ocurrió el cruce verbal?
El altercado ocurrió en medio del debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Mora, promovido por sectores del Pacto Histórico debido a los bombardeos en el Guaviare donde murieron menores de edad.

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