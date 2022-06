La desaparición del niño de 10 años ocurrió en la noche de este domingo 12 de junio. Neyker se acostó a dormir, se despidió de su familia y al día siguiente se percataron de su ausencia en la cama de su habitación.

“Cuando la abuela se dio cuenta de que él no estaba miró la puerta principal y estaba trancada por dentro. En la casa todo estaba en perfecto orden. Creemos que alguien se lo llevó por la ventana, y era alguien que mi sobrino conocía porque él no salía con nadie extraño, no se iba sin permiso. Además, no era capaz de salir por la noche por el temor a la oscuridad y tampoco era capaz de saltar una ventana de dos metros de altura”, había comentado Luz María Livingston.