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Presidente electo dio un mes para que grupos armados se sometan: “no habrá ofertas generosas”

Las declaraciones de Abelardo de la Espriella se dieron durante la entrega de las credenciales que acreditan su elección como nuevo presidente de Colombia.

  • Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia. Foto: El Colombiano
    Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia. Foto: El Colombiano
El Colombiano
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hace 2 horas
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El presidente electo Abelardo de la Espriella lanzó ultimátum a los grupos armados ilegales del país. Les dio un mes para someterse a la justicia, advirtiendo que en su gobierno no habrá negociaciones amplias ni concesiones como, según dijo, se dieron durante la administración de Gustavo Petro.

“Disponen de un mes para organizar su sometimiento. En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables, como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin”, afirmó.

El presidente electo también arremetió contra la política de paz total del actual Gobierno, al señalar que existió una “connivencia” con estructuras criminales, lo que calificó como “vergonzoso”.

“La connivencia del actual gobierno con el crimen organizado es bochornosa y vergonzosa. En la era del tigre se acabó la plaga y solo imperará la ley”, sentenció.

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