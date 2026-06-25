Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Video | El momento exacto en que el terremoto interrumpió un partido de béisbol en Venezuela

Las cámaras de la transmisión captaron los momentos de angustia vividos por jugadores, árbitros y aficionados dentro del estadio.

  • Jugadores y aficionados vivieron momentos de angustia en el Estadio Universitario de Caracas cuando los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 interrumpieron un partido de béisbol en plena competencia. FOTO: Tomado de X, Alerta News 24.
    Jugadores y aficionados vivieron momentos de angustia en el Estadio Universitario de Caracas cuando los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 interrumpieron un partido de béisbol en plena competencia. FOTO: Tomado de X, Alerta News 24.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 3 horas
bookmark

Los terremotos que golpearon a Venezuela el miércoles 24 de junio no solo dejaron cientos de víctimas y graves daños materiales, sino también escenas que reflejan el impacto de la emergencia. Una de las más impresionantes ocurrió en el Estadio Universitario de Caracas, donde se disputaba un partido de la Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP) cuando comenzaron los fuertes movimientos sísmicos.

El encuentro entre Marineros de Carabobo y Senadores de Caracas apenas iniciaba cuando el terreno comenzó a sacudirse. En cuestión de segundos, los jugadores interrumpieron la acción al percibir el movimiento, mientras el receptor, el árbitro principal y otros integrantes del juego abandonaban sus posiciones para buscar resguardo.

Las imágenes, captadas por la transmisión oficial y difundidas posteriormente en redes sociales, muestran cómo la estructura del estadio se balancea mientras la confusión se apodera del escenario deportivo. Algunos aficionados descendieron hacia el terreno de juego en busca de espacios abiertos, mientras otros intentaban evacuar las graderías.

Lea aquí: Más de 40.000 personas han sido reportadas como desaparecidas en plataforma ciudadana tras terremotos en Venezuela

Los sismos ocurrieron alrededor de las 6:00 de la tarde, hora local. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), se trató de dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados con apenas 39 segundos de diferencia frente a la costa caribeña venezolana. La poca profundidad de ambos eventos, de entre 10 y 13 kilómetros, contribuyó a que fueran percibidos con gran intensidad en ciudades como Caracas, La Guaira, Carabobo y Yaracuy.

Lo ocurrido en el estadio fue solo una muestra de la emergencia que se desarrollaba simultáneamente en varias regiones del país. Mientras los asistentes al partido intentaban ponerse a salvo, en distintos sectores se reportaban derrumbes de edificios, daños estructurales, interrupciones del servicio eléctrico y personas atrapadas entre los escombros.

Siga aquí: ¿Cómo localizar o reportar desaparecidos tras el terremoto en Venezuela? Estos son los canales habilitados

Hasta el momento, la Liga Mayor de Béisbol Profesional no ha informado sobre heridos entre jugadores, trabajadores o aficionados que se encontraban en el recinto. Sin embargo, la organización publicó en sus redes sociales información sobre hospitales y centros médicos habilitados para atender la emergencia.

Tras los terremotos, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia y aseguró que la prioridad del Gobierno es la búsqueda y rescate de sobrevivientes. Por su parte, autoridades locales advirtieron sobre el riesgo de nuevas réplicas e instaron a la población a permanecer en espacios abiertos mientras continúan las evaluaciones de daños en las zonas afectadas.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Temas recomendados

Terremotos
Deportes
Béisbol
sismo
Partidos
muertos
desaparecidos
Venezuela
Caracas
Delcy Rodríguez
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos