Falsos empleados de cable y miles de camisetas piratas: los insólitos fraudes del Mundial descubiertos en Colombia

La operación fue desarrollada de manera articulada por la Fiscalía de Colombia, ministerios públicos y agencias de investigación de Estados Unidos, Ecuador, Perú, Paraguay, Argentina, República Dominicana, Brasil y Chile, con el respaldo del sector privado. En Colombia fueron capturadas 15 personas señaladas de participar en falsedad marcaria sobre elementos deportivos y en la comercialización de señales de video obtenidas de manera fraudulenta. Los allanamientos y detenciones se realizaron durante el último mes en Bogotá, Soacha (Cundinamarca), Itagüí (Antioquia), Cali (Valle del Cauca), Acacías (Meta) y Bucaramanga (Santander). Entérese: Roja Directa será multada con millonaria suma por “piratear” partidos de fútbol a nivel mundial

Entre los capturados están los integrantes de una red que habría intervenido las plataformas tecnológicas de una reconocida compañía de telecomunicaciones para prestar, sin autorización, el servicio de televisión por cable en Soacha. Adicionalmente, son señalados de hacerse pasar por funcionarios de dicha empresa para ofrecer contenidos a precios notablemente inferiores a los del mercado.

¿Quiénes fueron capturados y qué delitos les imputaron?

Se trata de Jairo Andrés Gómez García, Juan Pablo Gordo Méndez, Renzo David Ricaurte Gutiérrez y Wilder Fabián Gómez García. Una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos les imputó los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático, daño informático y usurpación de derechos patrimoniales de propiedad. Gómez García y Gordo Méndez aceptaron los cargos. Por disposición de un juez de control de garantías, tres de ellos fueron enviados a prisión domiciliaria.

En medio de esa operación, las autoridades también detectaron una estructura dedicada a reproducir, sin autorización, marcas registradas en camisetas, sudaderas y otras prendas alusivas al certamen mundialista. 11 personas, identificadas como propietarias de establecimientos de comercio donde se vendían dichos artículos, fueron presentadas ante jueces de control de garantías e imputadas, según su posible participación, por los delitos de usurpación de derechos de propiedad industrial, vulneración de derechos patrimoniales de autor y conexos, así como favorecimiento y facilitación de contrabando.

Indumentaria incautada por falsificación en medio del Mundial 2026. Foto: Fiscalía

Durante las diligencias practicadas en locales ubicados en Bogotá, Itagüí, Cali, Acacías y Bucaramanga, las autoridades incautaron 4.223 elementos deportivos falsos, 11.353 logotipos espurios listos para ser adheridos a prendas, 2.150 escudos correspondientes a la Federación Colombiana de Fútbol, junto con maquinaria de sublimado y sellado utilizada para consumar estas actividades ilícitas. Le recomendamos: Dónde ver el Mundial 2026 en Colombia: canales, plataformas, precios y lo que debe saber sobre las VPN

Indumentaria incautada por falsificación en medio del Mundial 2026. Foto: Fiscalía

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