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Falsos empleados de cable y miles de camisetas piratas: los insólitos fraudes del Mundial descubiertos en Colombia

Una operación transnacional permitió bloquear 1.840 dominios y direcciones electrónicas destinados a la piratería audiovisual y a la transmisión clandestina de encuentros deportivos.

  • La Fiscalía, articulada con fiscalías, ministerios públicos y agencias de investigación de Estados Unidos, Ecuador, Perú, Paraguay, Argentina, República Dominicana, Brasil y Chile, lideró una operación trasnacional denominada ‘Tarjeta Roja’, dirigida a contrarrestar las conductas informáticas ilícitas y las violaciones a la propiedad intelectual asociadas a la celebración de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Foto: Fiscalía
    La Fiscalía, articulada con fiscalías, ministerios públicos y agencias de investigación de Estados Unidos, Ecuador, Perú, Paraguay, Argentina, República Dominicana, Brasil y Chile, lideró una operación trasnacional denominada ‘Tarjeta Roja’, dirigida a contrarrestar las conductas informáticas ilícitas y las violaciones a la propiedad intelectual asociadas a la celebración de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Foto: Fiscalía
  • Indumentaria incautada por falsificación en medio del Mundial 2026. Foto: Fiscalía
    Indumentaria incautada por falsificación en medio del Mundial 2026. Foto: Fiscalía
  • Indumentaria incautada por falsificación en medio del Mundial 2026. Foto: Fiscalía
    Indumentaria incautada por falsificación en medio del Mundial 2026. Foto: Fiscalía
Camilo Andrés López C
Camilo Andrés López C

Digital - Alcance

hace 3 horas
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La operación fue desarrollada de manera articulada por la Fiscalía de Colombia, ministerios públicos y agencias de investigación de Estados Unidos, Ecuador, Perú, Paraguay, Argentina, República Dominicana, Brasil y Chile, con el respaldo del sector privado.

En Colombia fueron capturadas 15 personas señaladas de participar en falsedad marcaria sobre elementos deportivos y en la comercialización de señales de video obtenidas de manera fraudulenta. Los allanamientos y detenciones se realizaron durante el último mes en Bogotá, Soacha (Cundinamarca), Itagüí (Antioquia), Cali (Valle del Cauca), Acacías (Meta) y Bucaramanga (Santander).

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Entre los capturados están los integrantes de una red que habría intervenido las plataformas tecnológicas de una reconocida compañía de telecomunicaciones para prestar, sin autorización, el servicio de televisión por cable en Soacha. Adicionalmente, son señalados de hacerse pasar por funcionarios de dicha empresa para ofrecer contenidos a precios notablemente inferiores a los del mercado.

¿Quiénes fueron capturados y qué delitos les imputaron?

Se trata de Jairo Andrés Gómez García, Juan Pablo Gordo Méndez, Renzo David Ricaurte Gutiérrez y Wilder Fabián Gómez García. Una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos les imputó los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático, daño informático y usurpación de derechos patrimoniales de propiedad.

Gómez García y Gordo Méndez aceptaron los cargos. Por disposición de un juez de control de garantías, tres de ellos fueron enviados a prisión domiciliaria.

En medio de esa operación, las autoridades también detectaron una estructura dedicada a reproducir, sin autorización, marcas registradas en camisetas, sudaderas y otras prendas alusivas al certamen mundialista. 11 personas, identificadas como propietarias de establecimientos de comercio donde se vendían dichos artículos, fueron presentadas ante jueces de control de garantías e imputadas, según su posible participación, por los delitos de usurpación de derechos de propiedad industrial, vulneración de derechos patrimoniales de autor y conexos, así como favorecimiento y facilitación de contrabando.

Indumentaria incautada por falsificación en medio del Mundial 2026. Foto: Fiscalía
Indumentaria incautada por falsificación en medio del Mundial 2026. Foto: Fiscalía

Durante las diligencias practicadas en locales ubicados en Bogotá, Itagüí, Cali, Acacías y Bucaramanga, las autoridades incautaron 4.223 elementos deportivos falsos, 11.353 logotipos espurios listos para ser adheridos a prendas, 2.150 escudos correspondientes a la Federación Colombiana de Fútbol, junto con maquinaria de sublimado y sellado utilizada para consumar estas actividades ilícitas.

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Indumentaria incautada por falsificación en medio del Mundial 2026. Foto: Fiscalía
Indumentaria incautada por falsificación en medio del Mundial 2026. Foto: Fiscalía

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*Con información de Colprensa

Preguntas y respuestas

¿Qué países participaron en la operación internacional contra las transmisiones piratas del Mundial?
La operación trasnacional contra la piratería deportiva fue coordinada de manera articulada por Colombia, Estados Unidos, Ecuador, Perú, Paraguay, Argentina, República Dominicana, Brasil y Chile, contando además con el apoyo de empresas del sector privado.
¿En qué ciudades de Colombia se realizaron las capturas por piratería audiovisual y contrabando?
Las 15 capturas y los allanamientos ejecutados por las autoridades se concentraron durante el último mes en Bogotá, Soacha (Cundinamarca), Itagüí (Antioquia), Cali (Valle del Cauca), Acacías (Meta) y Bucaramanga (Santander).
¿Cómo funcionaba la red criminal de piratería de televisión por cable descubierta en Soacha?
Esta red criminal intervenía de forma ilegal las plataformas tecnológicas de una reconocida empresa de telecomunicaciones para robar su señal de video. Posteriormente, los delincuentes se hacían pasar por funcionarios legítimos de dicha compañía para vender paquetes de televisión por cable a precios extremadamente bajos en el municipio de Soacha.

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