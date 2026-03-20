Emergencia en Facatativá: más de 3.400 personas han sido afectadas por las inundaciones

La ola invernal en el país no ha cesado. Tras las masivas inundaciones en Montería, Córdoba, ahora otra región resulta afectada. Se trata de Cundinamarca, donde en varios municipios las personas tuvieron que pasar la noche sacando agua de sus viviendas debido a las fuertes lluvias de los últimos días. En medio del agua y la angustia, los habitantes de Facatativá, municipio de Cundinamarca, han pasado días de incertidumbre luego de que el agua entrara a sus viviendas. EL COLOMBIANO consultó directamente con la Alcaldía de Facatativá sobre las cifras más recientes de las personas afectadas y estableció que un total de 3.470 residentes han resultado damnificados por las inundaciones, lo que corresponde a 647 hogares atendidos en la emergencia.

¿Cuántos barrios se han visto afectados?

Entre las zonas más impactadas se encuentran Villas de Manjuí, con 179 hogares afectados, seguido de Sauzalito (144), Girardot (137) y La Paz (48). Otros sectores como Monarcas, Paraíso y San Cristóbal también registran afectaciones, aunque en menor medida. En áreas rurales, como las veredas San Rafael y Los Manzanos, también se reportaron daños, lo que evidencia que la emergencia no solo golpeó el casco urbano, sino también zonas periféricas. La radiografía, además, revela que la emergencia ha dejado en especial vulnerabilidad a menores de edad y adultos mayores. Del total de ciudadanos registrados, se contabilizan 689 niños de entre 0 y 11 años, así como 838 jóvenes de hasta 26 años que han sido afectados por estas inundaciones. Por otro lado, la población de la tercera edad también se ha visto seriamente impactada, con 779 adultos mayores de 60 años damnificados.

En Facatativá, el panorama, marcado por inundaciones que afectaron los barrios ya mencionados, se dio luego de que el río Botello superara su capacidad. La Alcaldía del municipio le aseguró a este medio que son las autoridades locales las que han brindado el apoyo necesario. “La gobernación nos ha ayudado a través de gestión del riesgo del departamento; a través de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), son los que han estado pendientes”. Se aseguró que la CAR ya llevó equipo técnico para socorrer la emergencia. “Se trajo una draga para ayudarnos a mejorar el cauce, a drenar agua, y nos ha puesto a disposición más maquinaria”. Sin embargo, también se advirtió que por parte del Gobierno nacional, “lastimosamente no hemos tenido todavía ayudas”.

Los alcances de la inundación en Facatativá. Foto: Cortesía.

Julián Espinosa, concejal de Bogotá, en un mensaje que compartió a través de su cuenta de X, mostró algunas imágenes que evidencian el alcance de las lluvias y de la ola invernal que ha afectado a este municipio en Cundinamarca. Además, aseguró que “la prevención es fundamental para evitar este tipo de desastres”.