x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Emergencia en Facatativá: más de 3.400 personas han sido afectadas por las inundaciones

La persistente ola invernal que golpea al país, y que ya ha causado estragos en regiones como Córdoba, se ensaña ahora con el departamento de Cundinamarca, donde las fuertes lluvias han provocado desbordamientos y deslizamientos en municipios como Pacho, San Francisco y Facatativá.

  • Emergencia en Facatativá: más de 3.400 personas han sido afectadas por las inundaciones
  • Los alcances de la inundación en Facatativá. Foto: Cortesía.
    Los alcances de la inundación en Facatativá. Foto: Cortesía.
Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

hace 6 horas
bookmark

La ola invernal en el país no ha cesado. Tras las masivas inundaciones en Montería, Córdoba, ahora otra región resulta afectada. Se trata de Cundinamarca, donde en varios municipios las personas tuvieron que pasar la noche sacando agua de sus viviendas debido a las fuertes lluvias de los últimos días.

En medio del agua y la angustia, los habitantes de Facatativá, municipio de Cundinamarca, han pasado días de incertidumbre luego de que el agua entrara a sus viviendas.

EL COLOMBIANO consultó directamente con la Alcaldía de Facatativá sobre las cifras más recientes de las personas afectadas y estableció que un total de 3.470 residentes han resultado damnificados por las inundaciones, lo que corresponde a 647 hogares atendidos en la emergencia.

¿Cuántos barrios se han visto afectados?

Entre las zonas más impactadas se encuentran Villas de Manjuí, con 179 hogares afectados, seguido de Sauzalito (144), Girardot (137) y La Paz (48). Otros sectores como Monarcas, Paraíso y San Cristóbal también registran afectaciones, aunque en menor medida.

En áreas rurales, como las veredas San Rafael y Los Manzanos, también se reportaron daños, lo que evidencia que la emergencia no solo golpeó el casco urbano, sino también zonas periféricas.

La radiografía, además, revela que la emergencia ha dejado en especial vulnerabilidad a menores de edad y adultos mayores. Del total de ciudadanos registrados, se contabilizan 689 niños de entre 0 y 11 años, así como 838 jóvenes de hasta 26 años que han sido afectados por estas inundaciones.

Por otro lado, la población de la tercera edad también se ha visto seriamente impactada, con 779 adultos mayores de 60 años damnificados.

En Facatativá, el panorama, marcado por inundaciones que afectaron los barrios ya mencionados, se dio luego de que el río Botello superara su capacidad.

La Alcaldía del municipio le aseguró a este medio que son las autoridades locales las que han brindado el apoyo necesario.

“La gobernación nos ha ayudado a través de gestión del riesgo del departamento; a través de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), son los que han estado pendientes”.

Se aseguró que la CAR ya llevó equipo técnico para socorrer la emergencia. “Se trajo una draga para ayudarnos a mejorar el cauce, a drenar agua, y nos ha puesto a disposición más maquinaria”.

Sin embargo, también se advirtió que por parte del Gobierno nacional, “lastimosamente no hemos tenido todavía ayudas”.

Los alcances de la inundación en Facatativá. Foto: Cortesía.
Los alcances de la inundación en Facatativá. Foto: Cortesía.

Julián Espinosa, concejal de Bogotá, en un mensaje que compartió a través de su cuenta de X, mostró algunas imágenes que evidencian el alcance de las lluvias y de la ola invernal que ha afectado a este municipio en Cundinamarca.

Además, aseguró que “la prevención es fundamental para evitar este tipo de desastres”.

No obstante, Facatativá no es el único municipio afectado. La emergencia, según informó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, durante el día de ayer, deja al menos 14 incidentes asociados principalmente a desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierra. Entre las zonas más afectadas también se encuentran Pacho y San Francisco.

Frente a este escenario, entidades como la Cruz Roja Colombiana, el Ejército Nacional de Colombia, la Policía y los bomberos han desplegado operativos para atender a las comunidades. Las acciones incluyen evacuaciones, contención del agua y asistencia directa a las familias afectadas.

La Unidad Departamental de Gestión del Riesgo también está al tanto de la situación. Según los reportes aún no hay civiles heridos, no hay desaparecidos y no se reportan muertos a causa de la emergencia. La meta es mantener a salvo a la población.

Lea también: En imágenes | Fuertes lluvias causaron inundaciones en varios municipios de Cundinamarca

Temas recomendados

Inundaciones
Lluvias
Videos
Alcaldía
municipios
Damnificados
Fotos
gobierno
Gobernación de Cundinamarca
Cundinamarca
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida