Embajada de EE. UU. condenó ataques terroristas en Jamundí y Cauca: “Las acciones violentas no deben ser toleradas”

La Embajada de Estados Unidos en Colombia se pronunció en la mañana de este lunes para condenar de manera contundente los ataques terroristas registrados en Jamundí y Cauca, en medio de una escalada de violencia atribuida a las disidencias de las Farc, en particular al frente Jaime Martínez, bajo el mando de alias Iván Mordisco.
A través de su cuenta de X expresaron que las acciones violentas de Organizaciones Terroristas Extranjeras designadas por Estados Unidos no deben ser toleradas.
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“Estados Unidos se solidariza con Colombia y condena la reciente escalada terrorista. Nuestra solidaridad está con las víctimas y las familias afectadas por los recientes ataques terroristas en Valle del Cauca y Cauca”, se lee.
“Las acciones violentas de Organizaciones Terroristas Extranjeras designadas por E.E. U.U. y otros grupos armados ilegales no deben ser toleradas. Un entorno seguro es fundamental para una Colombia libre y una democracia fuerte. Seguimos comprometidos con el apoyo a la seguridad de Colombia”, agregaron.