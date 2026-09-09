Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

¿EE. UU. podría atacar al ELN en la frontera con Venezuela?

Si algunos comandantes de esa guerrilla permanecen en territorio venezolano, Estados Unidos podría hacer operativos como sucedió con el Tren de Aragua. ¿Es el Escudo de las Américas?

  • La guerrilla del ELN mantiene presencia en la frontera con Venezuela a través del Frente de Guerra Nororiental. Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., no descartó acciones en Colombia. Foto: AFP
    La guerrilla del ELN mantiene presencia en la frontera con Venezuela a través del Frente de Guerra Nororiental. Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., no descartó acciones en Colombia. Foto: AFP
Andrés Felipe Carmona Barrero
Andrés Felipe Carmona Barrero
hace 2 horas
bookmark

Las especulaciones sobre una eventual ofensiva militar contra el ELN en la frontera entre Colombia y Venezuela volvieron a tomar fuerza tras los recientes movimientos diplomáticos y anuncios de seguridad en la región.

Las declaraciones del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, despertaron el interés de funcionarios del Gobierno, según fuentes.

Tiene que ver con más presión sobre Venezuela, cooperación militar y tecnológica con Colombia y fortalecimiento de las capacidades para enfrentar a los grupos armados.

En entrevista con Noticias RCN y NTN24, desde Barranquilla, Rubio dejó claro que Washington considera al ELN y a disidencias de las Farc como parte de una “amenaza mundial” por los ataques con drones.

Lea también: Condenaron a alias El Zarco, cabecilla de las disidencias Farc, a más de 20 años por 13 homicidios en Tolima

Según explicó, estos grupos han operado durante más de una década con impunidad desde territorio venezolano, por eso advirtió que será “imposible” mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela mientras desde ese país se “permita que organizaciones armadas ataquen a Colombia y encuentren refugio al otro lado de la frontera”.

La declaración supone una presión diplomática directa sobre Caracas, pero no equivale, por ahora, a un anuncio de bombardeos estadounidenses contra campamentos del ELN.

En los últimos días también ha circulado la hipótesis de una estrategia denominada “el yunque y el martillo”, que buscaría presionar a los grupos armados desde distintos puntos de la región, particularmente desde el Pacífico ecuatoriano y la frontera colombo-venezolana.

En días pasados, los ministros de Defensa y altos mandos militares de Colombia, Ecuador y Estados Unidos se reunieron en Tumaco, Nariño, y San Lorenzo, en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, para avanzar en una nueva etapa de cooperación en esa frontera.

También le puede interesar: Caballos a $100 millones y carruajes a $1.000 millones: alcalde de Cartagena denuncia sobrecostos en oferta de gremio de cocheros

Las conversaciones estuvieron centradas en el intercambio de inteligencia, operaciones coordinadas, apoyo logístico y la posibilidad de establecer una base militar binacional para enfrentar al narcotráfico, la minería ilegal y los grupos armados que operan a ambos lados de la frontera.

Aunque existen capacidades militares para desarrollar operaciones de gran escala, una intervención directa de Estados Unidos en territorio colombiano o venezolano enfrentaría importantes obstáculos políticos y diplomáticos.

Lo que Rubio sí confirmó es una profundización de la cooperación en seguridad con Colombia. Uno de los frentes es el combate contra los drones utilizados por disidencias de las Farc y el ELN.

El funcionario estadounidense calificó esta modalidad como una amenaza global y señaló que las armas convencionales no ofrecen una respuesta suficiente, por lo que ambos países trabajan en el desarrollo de nuevas tecnologías para detectar y neutralizar estos dispositivos.

La posibilidad de una mayor presencia militar estadounidense tampoco fue descartada por Rubio.

No se pierda: ELN impone el miedo en Zulia con apoyo de Diosdado Cabello

Consultado sobre el eventual establecimiento de bases militares de Estados Unidos en Colombia, el republicano respondió que “todo es posible”, aunque precisó que cualquier decisión requeriría una invitación del gobierno colombiano y posteriormente tendría que ser evaluada por el Departamento de Defensa.

El mensaje de Washington, además, conecta directamente seguridad y economía.

Para Rubio, garantizar la seguridad es la responsabilidad fundamental de un Estado y una condición necesaria para atraer inversión y generar prosperidad.

No se pierda: ¿Quién es ‘Silvana Guerrero’, la cabecilla del ELN que desafía al Gobierno? Es objetivo prioritario de De la Espriella

En ese sentido, presentó la nueva etapa de la relación con Colombia como una alianza que busca ser más estrecha que la existente durante los últimos años. La agenda bilateral también incluye la lucha contra el narcotráfico y las relaciones comerciales.

Rubio expresó optimismo frente al proceso de certificación de Colombia en materia antidrogas y destacó las acciones desarrolladas recientemente por el Gobierno De la Espriella.

También confirmó que avanzan conversaciones para eliminar barreras arancelarias a productos colombianos.

Así, mientras las versiones sobre una eventual operación de bombardeo contra el ELN alimentan el debate, las declaraciones oficiales conocidas hasta ahora no anuncian una intervención aérea estadounidense contra esa guerrilla, pero sí podría darse en otros frentes.

Fuentes consultadas por EL COLOMBIANO indicaron que en círculos de análisis y eventos del sector defensa sí se ha mencionado una posible estrategia conjunta desde el sur en el Pacífico ecuatoriano y desde la frontera oriental con Venezuela.

Sin embargo, se ve poco probable que EE. UU. ejecute una “megaoperación” o bombardeos directos contra campamentos en la frontera.

Le puede interesar: Reactivan órdenes de captura contra exnegociadores de paz de Comuneros del Sur

Aunque la capacidad operativa existe, el costo en imagen pública para la administración estadounidense sería elevado, dado que la opinión pública en EE. UU. percibe el gasto o despliegue militar externo con desgaste, asociándolo a los escenarios de conflicto en Ucrania, Palestina e Irán.

La nueva etapa de la relación bilateral se ha caracterizado por anuncios como la reactivación de un plan piloto para la aspersión aérea o debates sobre el porte de armas para la seguridad urbana.

El ELN en la frontera

Esa guerrilla mantiene una fuerte presencia y capacidad de daño en la zona fronteriza, apoyándose en el reclutamiento de jóvenes colombianos, venezolanos y migrantes en condición de vulnerabilidad.

La estructura armada aprovecha el territorio venezolano para planear e iniciar operaciones violentas —como el paso rápido de vehículos con explosivos— para luego replegarse al otro lado de la frontera.

Así quedó evidenciado en el reciente atentado con un taxi bomba perpetrado por el ELN contra la estación de Policía de Los Patios, cerca a Cúcuta, que dejó un civil muerto y más de 10 heridos.

Las investigaciones de las autoridades determinaron que el vehículo utilizado era en realidad un automóvil robado y pintado de amarillo para simular ser un taxi convencional, el cual fue cargado con 80 kilos de amonal y detonado mediante frecuencias de radio tras realizar inteligencia previa con drones.

Lea también: Abelardo “descongeló” a los militares: en un mes casi tumbó la “paz total”

La cadena de mando detrás de este ataque terrorista ha sido identificada por la inteligencia militar, señalando como autores intelectuales a los altos mandos del Frente de Guerra Nororiental, específicamente a alias Pablito, ‘Ricardo’ y ‘Silvana Guerrero’.

Por su parte, la ejecución táctica en el terreno se le atribuye a los autores materiales conocidos como alias “David” y alias “Nay” o “Nike”, por quienes se ofrece una recompensa de hasta $200 millones.

Preguntas y respuestas

¿Estados Unidos va a bombardear al ELN en la frontera entre Colombia y Venezuela?
No hay, hasta ahora, un anuncio oficial de Estados Unidos sobre bombardeos contra campamentos del ELN en la frontera. Las declaraciones conocidas de Washington apuntan a una mayor presión sobre Venezuela y a profundizar la cooperación militar y tecnológica con Colombia.
¿Qué dijo Marco Rubio sobre el ELN y las disidencias de las Farc?
Marco Rubio afirmó que el ELN y las disidencias de las Farc representan una “amenaza mundial” por el uso de drones y cuestionó que estas organizaciones encuentren refugio en territorio venezolano. También señaló que será imposible mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela mientras desde ese país se permita atacar a Colombia.
¿Qué es la estrategia del “yunque y el martillo” contra los grupos armados?
La expresión se ha utilizado en círculos de análisis de defensa para describir una posible estrategia de presión sobre los grupos armados desde dos frentes: el Pacífico ecuatoriano y la frontera entre Colombia y Venezuela. Sin embargo, no se ha presentado públicamente como un plan oficial de Estados Unidos.
¿Estados Unidos podría instalar bases militares en Colombia?
La posibilidad no fue descartada por Marco Rubio, quien afirmó que “todo es posible”. No obstante, precisó que una eventual instalación requeriría una invitación del Gobierno colombiano y posteriormente tendría que ser evaluada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Temas recomendados

Narcotráfico
Ejército nacional
Drogas
Guerrilla
Casa Blanca
disidencias de las Farc
grupos armados
Colombia
Nariño
Gustavo Petro
Donald Trump
Abelardo de la Espriella
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos