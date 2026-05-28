¿Están en riesgo las elecciones en La Guajira? Secretario de Gobierno denuncia que la “paz total no ha garantizado tranquilidad”

Tras el atentado atribuido al ELN contra el Batallón Cartagena, en Riohacha, que dejó 12 militares heridos, el secretario de Gobierno de La Guajira, Misael Velázquez, afirmó que la política de “paz total” no ha generado los resultados esperados en materia de seguridad para el departamento. Así lo aseguró el funcionario en conversación con EL COLOMBIANO, al lanzar una dura crítica contra la estrategia de seguridad del Gobierno Nacional: “Tiene que mostrar una voluntad real. La política de paz total no ha sido lo que esperábamos para garantizar tranquilidad, convivencia y desarrollo en La Guajira”. Velázquez reveló que, tras un consejo extraordinario de seguridad, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 200 millones de pesos para identificar y capturar a los responsables del ataque, atribuido al ELN. Lea también: Así actúa el frente Seis de Diciembre, la célula del ELN tras el atentado a base militar de La Guajira El funcionario también anunció un robusto dispositivo de seguridad para las elecciones, con cerca de 4.000 uniformados de la Policía y el Ejército desplegados en los 218 puestos de votación del departamento. “Contarán con el acompañamiento del Comité de Transparencia, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. También se garantizará el control migratorio, teniendo en cuenta que Migración anunció el cierre de la frontera a partir del sábado a las seis de la mañana hasta el lunes a la misma hora”, indicó Velásquez. De acuerdo con la información entregada por autoridades militares y departamentales, el atentado fue cometido por la estructura del ELN “6 de Diciembre”. Según el reporte oficial del Ejército, los atacantes lanzaron un total de 12 artefactos explosivos contra las instalaciones del batallón, de los cuales 3 detonaron dentro o en inmediaciones de la unidad militar y los 9 artefactos restantes fueron ubicados posteriormente y destruidos de manera controlada por unidades antiexplosivos. No se pierda: Al menos 12 heridos dejó ataque terrorista del ELN con explosivos en batallón de Riohacha, en La Guajira El balance del Ejército indica que 8 uniformados fueron atendidos y dados de alta tras recibir atención médica, mientras que 4 militares permanecen en la Clínica Cedes de Riohacha.

”Necesitamos más Inteligencia”: el llamado del secretario de Gobierno

Pero una de las alertas más graves estuvo relacionada con la magnitud del atentado. Según explicó, el material explosivo hallado en el vehículo usado por los atacantes evidenció que la tragedia pudo ser mucho peor. “Por lo que se encontró en el vehículo, el atentado pudo haber sido mayor. Explotaron tres tatucos, pero tenían capacidad para más”, advirtió. Velázquez expresó además su preocupación por la expansión de grupos armados ilegales en zonas indígenas y corredores fronterizos de La Guajira, donde operan estructuras del ELN, disidencias de las Farc y otras organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. El secretario reconoció que ha habido cuatro paros armados en Riohacha, por parte de grupos armados, en especial con alias Naín o “El Bendito Menor”, el máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). “Él tiene orden de captura reactivada e incluso el Ministerio de Defensa ofrece una recompensa por é, así como por los demás grupos que operan en este departamento. Seguimos trabajando fuerte”, expresó el secretario Velásquez. Le puede interesar: Liceth y Kerry: ellos fueron las víctimas del carrobomba en el peaje de La Guajira ”Aquí tenemos disidencia de las FARC, el Clan del Golfo, Los Conquistadores de la Sierra. Son varios grupos, indiscutiblemente requerimos mayor inteligencia, disposición tecnológica para la atención, y también lo que todos reclamamos: pie de fuerza en el departamento”, afirmó el secretario de Gobierno de La Guajira. El secretario alertó también por el incremento de delitos como la extorsión, los homicidios y el reclutamiento de menores en municipios como Riohacha, Maicao, Uribia, Manaure, San Juan y Fonseca. “Esta es una frontera porosa. Aquí se disputa la ruta del narcotráfico y necesitamos más inteligencia, tecnología y pie de fuerza”, afirmó. Conozca: Capturan en La Guajira a alias El Gallero, exconcejal señalado de ser jefe del ‘Clan Cotes’ y pedido en extradición por EE. UU. El funcionario insistió en que el departamento requiere una estrategia integral de seguridad y reiteró el compromiso de las autoridades locales para contener la violencia. “Vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para garantizar el orden público y construir una política real de seguridad para La Guajira”, concluyó Velásquez.

Vigilancia especial de La Defensoría

Desde La Defensoría del Pueblo se mantiene una vigilancia especial en la situación de seguridad en La Guajira. En marzo pasado, por ejemplo, ese organismo advirtió que “Los Pachencas”, que se autodenominan “Conquistadores de la Sierra”, se han expandido territorialmente y crecido en su accionar contra de la población civil. Para ese momento, la Defensoría alertaba de un paro armado por 72 horas en La Guajira por parte del grupo de alias Naím, información que circulaba en mensajes que incitan a la violencia, promueven acciones en contra de personas socialmente marginadas y señalan a la población civil como supuestos objetivos militares. Lea también: Cinco miembros de una familia asesinados por una presunta guerra entre dueños de carnicerías en Bogotá Esto se dio en un contexto de los hechos ocurridos tras el operativo de la Fuerza Pública en zona rural de Uribia. En Riohacha se presentaron disparos contra locales comerciales. “Solicitamos al Gobierno nacional abordar este asunto en el espacio socio jurídico que se adelanta con “Los Pachencas” e implementar acciones que permitan fortalecer compromisos y garantizar su monitoreo para proteger a la población civil. ⁠Pedimos al Gobierno nacional y a la Fiscalía General de la Nación, articular las decisiones sobre seguridad, paz y justicia en beneficio de las comunidades y en el marco de sus funciones”, informó la Defensoría del Pueblo. Continúe leyendo: Tragedia en Cauca: estalló casa que terroristas usaban para guardar explosivos; hay un muerto y varios heridos

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