¿Están en riesgo las elecciones en La Guajira? Secretario de Gobierno denuncia que la “paz total no ha garantizado tranquilidad”

Tras el atentado atribuido al ELN contra el Batallón Cartagena, en Riohacha, que dejó 12 militares heridos, el secretario de Gobierno de La Guajira, Misael Velázquez, afirmó que la política de “paz total” no ha generado los resultados esperados en materia de seguridad para el departamento.
Así lo aseguró el funcionario en conversación con EL COLOMBIANO, al lanzar una dura crítica contra la estrategia de seguridad del Gobierno Nacional: “Tiene que mostrar una voluntad real. La política de paz total no ha sido lo que esperábamos para garantizar tranquilidad, convivencia y desarrollo en La Guajira”.
Velázquez reveló que, tras un consejo extraordinario de seguridad, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 200 millones de pesos para identificar y capturar a los responsables del ataque, atribuido al ELN.
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El funcionario también anunció un robusto dispositivo de seguridad para las elecciones, con cerca de 4.000 uniformados de la Policía y el Ejército desplegados en los 218 puestos de votación del departamento.
“Contarán con el acompañamiento del Comité de Transparencia, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. También se garantizará el control migratorio, teniendo en cuenta que Migración anunció el cierre de la frontera a partir del sábado a las seis de la mañana hasta el lunes a la misma hora”, indicó Velásquez.
De acuerdo con la información entregada por autoridades militares y departamentales, el atentado fue cometido por la estructura del ELN “6 de Diciembre”.
Según el reporte oficial del Ejército, los atacantes lanzaron un total de 12 artefactos explosivos contra las instalaciones del batallón, de los cuales 3 detonaron dentro o en inmediaciones de la unidad militar y los 9 artefactos restantes fueron ubicados posteriormente y destruidos de manera controlada por unidades antiexplosivos.
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El balance del Ejército indica que 8 uniformados fueron atendidos y dados de alta tras recibir atención médica, mientras que 4 militares permanecen en la Clínica Cedes de Riohacha.