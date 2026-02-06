Cayó ‘Tajo Yuca’, jefe del ELN que controlaba un frente con rentas criminales de $5.000 millones

En una operación conjunta de la Policía, la Fiscalía y la Fuerza Aeroespacial fue abatido en zona rural de Sardinata (Norte de Santander) Cristian Antonio Rincón Pabón, alias Tajo Yuca, cabecilla del ELN. Rincón Pabón era jefe del Frente Juan Fernando Porras Martínez y era considerado por las autoridades como un objetivo de alto valor por su rol en la escalada de violencia en el Catatumbo, que este jueves cobró la vida de dos de los escoltas del senador Jairo Castellanos cuando se movilizaban por la que conecta los municipios de Fortul y Tame y fueron atacados por guerrilleros del ELN.

El operativo, desarrollado en la vereda El Carmen, fue ejecutado por unidades de la Dijín. Alias Tajo Yuca tenía orden de captura vigente por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, así como por concierto para delinquir. En agosto de 2019 había sido capturado con 16 kilos de pasta base de coca en zona rural de El Tarra y permaneció seis años en prisión. Tras recuperar la libertad, volvió al ELN y, según las autoridades, asumió la tarea retomar el control en la zona a partir de enfrentamientos contra la disidencia del Frente 33 que opera en esa región. Esos choques derivaron en desplazamientos masivos en el corregimiento de Versalles (Tibú) y en el sector de Filo de Gringo, un corredor clave entre Tibú, El Tarra y Sardinata. Entérese: Colombia vivió en 2025 su peor crisis humanitaria de la última década, según HRW

Policía entregó detalles de operativo

De acuerdo con el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, ‘Tajo Yuca’ era trascendental para la organización guerrilla por ser un cabecilla que conocía muy bien el terreno y tenía trayectoria criminal, lo que lo convertía en una pieza estratégica dentro del Frente Juan Fernando Porras Martínez. El oficial también dijo que esa estructura es una de las seis del ELN que hoy empujan la confrontación armada en el Catatumbo, una región golpeada por la disputa territorial y el control de rutas ilegales hacia Venezuela.

La Policía sostiene que este frente se financia principalmente mediante extorsiones, con ingresos cercanos a $5.000 millones anuales, provenientes de cobros a minas ilegales de carbón y a narcotraficantes que operan en la zona.

Alias Tajo Yuca era integrante del ELN, según información de la Policía. Foto: cortesía

Durante el procedimiento fueron incautados una pistola 9 mm, un proveedor, seis cartuchos, una granada IM26 y un teléfono celular, elementos que quedaron a disposición de la Fiscalía. El golpe se da en medio de la ofensiva de las FF. MM. contra las estructuras armadas que operan en el Catatumbo.

El pasado miércoles, en un bombardeo, el Ejército confirmó en un comienzo que siete guerrilleros murieron en la acción, aunque cifras posteriores mencionan un saldo final de 15 combatientes muertos. El ataque se centró en una zona campamentaria entre los municipios de Tibú y El Tarra (Norte de Santander), dirigida contra el Frente de Guerra Nororiental del ELN. Las autoridades también confirmaron que 20 miembros de la estructura armada resultaron heridos por la acción aérea. Tres presuntos guerrilleros fueron capturados en el lugar. Le puede interesar: 29 capos internacionales han sido capturados en Antioquia desde 2024 Bloque de preguntas y respuestas