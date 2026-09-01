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Carro bomba frente a estación de Policía en Los Patios habría sido ejecutado por el ELN

El ataque dejó un muerto y al menos 10 heridos. Un policía perdió una de sus piernas. Todos los afectados fueron trasladados a centros médicos asistenciales.

  • Se presentó un atentado con carro bomba en Los Patios, Norte de Santander. FOTOS: Captruras de video
    Se presentó un atentado con carro bomba en Los Patios, Norte de Santander. FOTOS: Captruras de video
El Colombiano
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hace 1 hora
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Hay zozobra en el municipio de Los Patios, Norte de Santander, luego de que detonaran 80 kilos de explosivos instalados en un vehículo. El hecho ocurrió este 31 de agosto a las 11:15 de la noche frente a las instalaciones de la Estación de Policía de Los Patios.

El atentado dejó una persona muerta y al menos 10 heridos, incluyendo a un policía que perdió una de sus piernas. Todos fueron trasladados de inmediato a los centros asistenciales más cercanos.

En el sector también resultaron incineradas varias motocicletas, generando terror entre los habitantes que se encontraban en plena vía y mientras los comercios aún permanecían en funcionamiento.

En contexto: Un muerto y al menos 10 heridos deja atentado con carro bomba en Los Patios, Norte de Santander

La Policía y la Fiscalía General de la Nación adelantan las labores de investigación para establecer quiénes serían los verdaderos responsables del atentado.

“Norte de Santander no se doblega ante la violencia ni el terrorismo. Exigimos que los responsables sean identificados, capturados y llevados ante la justicia. Defenderemos la vida, la seguridad y la tranquilidad de nuestra gente”, manifestó el gobernador de Norte de Santander, Wiliam Villamizar.

El coronel Jimmy Belalcázar, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cúcuta, dijo en entrevista con Caracol Radio que el ataque fue dirigido contra la Estación de Policía de Los Patios. También señaló que el ataque habría sido ejecutado por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Quienes delinquen en esta zona del país, en Cúcuta, es el frente urbano Carlos Germán Velasco Villamizar del ELN. Estos son los grupos criminales que delinquen acá y a quienes nosotros estamos señalando particularmente, de acuerdo con las investigaciones y los trabajos de inteligencia”, dijo el comandante, quien añadió que este grupo tiene injerencia en la zona urbana de Cúcuta y en otros sectores de Norte de Santander.

Entérese: Dieron de baja a hombre de confianza de alias Mordisco y De la Espriella dice que están cerca del objetivo mayor: “una bomba caerá sobre ti”

El presidente Abelardo de la Espriella rechazó los hechos ocurridos en esta zona del país y anunció que se convocará un Consejo de Seguridad con toda la cúpula de la Fuerza Pública para adelantar las labores correspondientes.

“(...) No vamos a dejar sola a una sola región de Colombia. Donde los terroristas pretendan sembrar miedo, allí estará el Estado con toda su fuerza. Vamos a perseguir con mano de hierro a quienes atenten contra los colombianos, hasta capturarlos, desmantelar sus estructuras y devolverles la tranquilidad a nuestras comunidades. Colombia no se arrodilla ante el terrorismo”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo ocurrió el atentado en Los Patios, Norte de Santander?
El atentado ocurrió el 31 de agosto de 2026, a las 11:15 de la noche, frente a las instalaciones de la Estación de Policía de Los Patios.
¿Cuántas personas murieron y resultaron heridas en el atentado de Los Patios?
El ataque dejó una persona muerta y al menos 10 heridos, entre ellos un policía que perdió una de sus piernas. Los afectados fueron trasladados a centros asistenciales cercanos
¿Cuántos explosivos fueron detonados en el atentado de Los Patios?
Fueron detonados 80 kilos de explosivos que habían sido instalados en un vehículo frente a la Estación de Policía de Los Patios.

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