Carro bomba frente a estación de Policía en Los Patios habría sido ejecutado por el ELN

Hay zozobra en el municipio de Los Patios, Norte de Santander, luego de que detonaran 80 kilos de explosivos instalados en un vehículo. El hecho ocurrió este 31 de agosto a las 11:15 de la noche frente a las instalaciones de la Estación de Policía de Los Patios.

El atentado dejó una persona muerta y al menos 10 heridos, incluyendo a un policía que perdió una de sus piernas. Todos fueron trasladados de inmediato a los centros asistenciales más cercanos.

En el sector también resultaron incineradas varias motocicletas, generando terror entre los habitantes que se encontraban en plena vía y mientras los comercios aún permanecían en funcionamiento.

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La Policía y la Fiscalía General de la Nación adelantan las labores de investigación para establecer quiénes serían los verdaderos responsables del atentado.

“Norte de Santander no se doblega ante la violencia ni el terrorismo. Exigimos que los responsables sean identificados, capturados y llevados ante la justicia. Defenderemos la vida, la seguridad y la tranquilidad de nuestra gente”, manifestó el gobernador de Norte de Santander, Wiliam Villamizar.