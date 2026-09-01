Dólar vuelve a subir y abre en $3.220 este martes, ¿cómo se movería estos días?

La jornada cambiaria de este martes 1 de septiembre comenzó con el dólar en $3.220, lo que representa una diferencia de $6 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada en $3.213,97. A las 8:05 a. m., el precio de apertura se mantenía como el mínimo y el máximo de la sesión, después de que se registraran dos operaciones. Le puede gustar: Dólar repunta y ya se cotiza en $37 más, encadenando cinco jornadas de avance El comportamiento de la divisa durante los próximos días estará condicionado por varios indicadores económicos internacionales y por la evolución del conflicto en Medio Oriente.

Así se movería el dólar esta semana

Rodrigo Lama, chief business Officer de la fintech latinoamericana Global66, explicó que la semana estará marcada por los datos de inflación de Estados Unidos y por las decisiones que pueda tomar la Reserva Federal. El experto señaló que el inicio de la semana está condicionado por el festivo del Día del Trabajo en Estados Unidos, una situación que reduce la liquidez del mercado durante el lunes. En Colombia, el lunes se conoció el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto. Mientras tanto, el jueves está prevista la publicación del Índice de Precios al Productor (IPP) de Estados Unidos y el viernes se conocerá el IPC de agosto de ese país.

Este último dato tendrá especial relevancia porque será la información de inflación más reciente disponible antes de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del 16 de septiembre.

Estos son los factores que incidirían en la tasa de cambio

Para Lama, existen dos variables principales que concentrarán la capacidad de mover los mercados durante esta semana. “Es una semana donde dos variables concentran el poder de movimiento de los mercados. Por un lado, los datos de inflación en EE.UU., con el IPP del jueves y el IPC del viernes, que definirán si el sesgo hawkish que instaló Warsh tiene respaldo en los datos de precios antes del FOMC del 16 de septiembre”, explicó. El segundo factor es geopolítico. Según el análisis de Lama, el conflicto en Medio Oriente volvió a cobrar protagonismo después del fuego cruzado registrado durante el fin de semana. Aunque el dólar abrió levemente a la baja en la sesión analizada, una escalada del conflicto que impulse los precios del petróleo y eleve el índice VIX podría aumentar la presión sobre las monedas emergentes, independientemente del resultado de los indicadores macroeconómicos.

¿Qué pasaría con el dólar si la inflación de EE. UU. baja?

Un escenario favorable para las monedas emergentes se produciría si los datos de inflación de Estados Unidos muestran una moderación. En este escenario, tanto el IPP del jueves como el IPC del viernes estarían por debajo de las expectativas del mercado, reduciendo las probabilidades de un alza de tasas de la Reserva Federal en septiembre.

Los datos de inflación de Estados Unidos y la evolución del conflicto en Medio Oriente serán determinantes para el comportamiento del dólar. FOTO GETTY

A esto se sumaría una moderación del conflicto en Medio Oriente y una caída en los precios del petróleo. Bajo esas condiciones, el dólar perdería fuerza y el USDCOP podría retomar una tendencia de apreciación hacia un rango entre $3.120 y $3.160, de acuerdo con el escenario planteado por Lama.

¿Qué podría llevar al dólar hasta $3.300?

El escenario contrario para las monedas emergentes contempla una inflación estadounidense más elevada de lo esperado. Si tanto el IPP como el IPC sorprenden al alza, aumentaría la posibilidad de que una subida de tasas de la Reserva Federal en septiembre se consolide como el escenario base. La presión podría intensificarse si el conflicto en Medio Oriente escala nuevamente y lleva el precio del petróleo por encima de los US$90. En ese contexto, el dólar podría fortalecerse con mayor intensidad y el USDCOP profundizar su corrección hacia niveles de entre $3.250 y $3.300, según la proyección del experto de Global66. Entérese: Dólar abrió en $3.170 este lunes, unos $32,79 por debajo de la TRM, y toma un respiro tras dispararse $163 en una semana

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