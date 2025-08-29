x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Elecciones 2026: Vargas Lleras regresó a Colombia y lideró encuentro con bancada de Cambio Radical

El ex vicepresidente estuvo en Estados Unidos, donde fue sometido a un tratamiento médico. Congresistas le pidieron arrancar campaña por la Presidencia.

  • Por recomendación médica, Vargas Lleras habría limitado sus actos de campaña con miras a 2026, buscando avanzar en su recuperación. FOTO: COLPRENSA
    Por recomendación médica, Vargas Lleras habría limitado sus actos de campaña con miras a 2026, buscando avanzar en su recuperación. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien estuvo alejado de asuntos políticos por cuenta de un tratamiento médico al que fue sometido en Estados Unidos, regresó al país y fue el artífice de una reunión con la bancada del partido Cambio Radical.

El encuentro se realizó en la noche de este jueves en la sede de la colectividad en Bogotá y durante la reunión se trataron asuntos relacionados no solo con la oposición al Gobierno de Gustavo Petro, sino con las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

En esa línea, hubo varios congresistas que le insistieron a Vargas Lleras que se lance formalmente para integrar el partidor para competir por llegar a la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto de 2026. Sin embargo, se trata de una determinación que aún está estudiando el dirigente.

Por otro lado, la bancada habló de las eventuales alianzas con miras a los comicios y hubo quienes formularon críticas a eventuales uniones con partidos como el Liberal, Conservador o La U que, aunque declarados en independencia, han ayudado a ciertos proyectos del Gobierno Petro.

En otras noticias: La inesperada elección de vida de María Claudia Tarazona tras la muerte de su esposo, Miguel Uribe Turbay

Vargas Lleras se trasladó a Estados Unidos a mediados de mayo, donde fue sometido a intervenciones neuroquirúrgicas. Este tratamiento hace parte de un plan médico para intervenir su condición neurológica.

A principios de abril de este año, el líder político había sido sometido a una cirugía en Bogotá para retirarle un tornillo instalado en la rodilla luego de un accidente en bicicleta sufrido en mayo de 2022.

En aquel entonces, una caída mientras pedaleaba por carreteras de Duitama le ocasionó fracturas múltiples en el fémur y la cadera, así como una grave lesión en la rodilla.

“La vida me ha puesto duras pruebas de salud. Muchas operaciones, fractura de rodilla y ligamentos, quiste en el hígado, apendicitis, bola en el cuello, bomba y meningioma en la cabeza, entre otras. Todas superadas”, posteó en algún momento Vargas Lleras en X.

El ex vicepresidente recordó casos como lo ocurrido en 2003 cuando sufrió un atentado con un libro bomba cuando era senador. Este le provocó la pérdida de varios dedos de una mano.

Temas recomendados

Política
Elecciones
Partidos políticos
Cambio Radical
Elecciones 2026
Colombia
Bogotá
Germán Vargas Lleras
