No solo Antioquia: así fue como Bogotá, los Santanderes y el exterior le dieron la victoria a De la Espriella

La pérdida de influencia en los bastiones electorales de Bogotá y Valle del Cauca, la consolidación de Antioquia y los Santanderes como centrales de la derecha, y el masivo respaldo de los colombianos en el exterior, fueron los factores que derivaron en el triunfo de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial.
Las cifras demostraron que Iván Cepeda no fue capaz de convocar a todas las facciones del progresismo, a juzgar por la reducción del caudal votante de la izquierda en la capital y Venezuela.
La imagen del país en el exterior, donde la violencia, la crisis fiscal y las amenazas de cambiar la Constitución ocuparon durante cuatro años los titulares de la prensa, también le pasó factura a ese movimiento político, y el voto castigo contra el presidente Gustavo Petro le dio un impulso definitivo a De la Espriella.