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No solo Antioquia: así fue como Bogotá, los Santanderes y el exterior le dieron la victoria a De la Espriella

Cepeda no logró concentrar a todos los sectores del progresismo y lo afectó el voto castigo contra Petro. Conozca los pueblos que más impulsaron a De la Espriella.

  • Antioquia se consolidó como un bastión electoral de la derecha; en la misma línea votaron los Santanderes. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA.
    Antioquia se consolidó como un bastión electoral de la derecha; en la misma línea votaron los Santanderes. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA.
El Colombiano
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hace 2 horas
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La pérdida de influencia en los bastiones electorales de Bogotá y Valle del Cauca, la consolidación de Antioquia y los Santanderes como centrales de la derecha, y el masivo respaldo de los colombianos en el exterior, fueron los factores que derivaron en el triunfo de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial.

Las cifras demostraron que Iván Cepeda no fue capaz de convocar a todas las facciones del progresismo, a juzgar por la reducción del caudal votante de la izquierda en la capital y Venezuela.

La imagen del país en el exterior, donde la violencia, la crisis fiscal y las amenazas de cambiar la Constitución ocuparon durante cuatro años los titulares de la prensa, también le pasó factura a ese movimiento político, y el voto castigo contra el presidente Gustavo Petro le dio un impulso definitivo a De la Espriella.

Las regiones más pudientes

En Bogotá, el abogado obtuvo 1’933.243 apoyos, mientras que su contrincante sacó 2’235.514. Entre ambos hubo una diferencia de 302.271 votos (7,1%).

A pesar de esa distancia, los resultados marcan que la distancia entre la derecha y la izquierda se acortaron en la capital, una plaza de tradición izquierdista. Esto se refleja en que en 2022 Gustavo Petro sacó 2’253.997 votos (58,59 %) y Rodolfo Hernández 1’480.198 (38,48 %), es decir, la diferencia fue de 773.799 sufragios (20,11 %).

Esto implica que, en la transición del liderazgo de la izquierda, de Petro a Cepeda, esa ideología política perdió el 13% del respaldo entre los capitalinos.

Una situación similar se registró en Valle, otro bastión del petrismo. En la elección de 2022, Petro venció con 1’310.236 (63,85 %) sufragios a Hernández, que sacó 695.059 (33,87 %); en 2026 el porcentaje disminuyó, Cepeda sacó 1’404.083 (60,82 %) y Abelardo 870.000 (37,68 %), lo que significa que la ventaja del progresismo se contrajo del 29,98 % al 23,14 % en el cuatrienio.

En cuanto a los municipios vallunos que más respaldo le dieron a De la Espriella, se cuentan El Águila (75,67 % de los votos), Argelia (73,80 %) y Versalles (72,98 %).

En la capital, Cali, aunque perdió, el abogado le arañó el 38,73 % de los sufragios (443.047) a Cepeda, que se quedó con 682.166 (el 59,64 %).

En Antioquia se vivió un proceso de consolidación de la derecha. De la Espriella sacó 363.134 votos más de los que sacó Hernández en 2022. En las elecciones pasadas, el exalcalde de Bucaramanga obtuvo 1’822.700 (63,93 %) apoyos, mientras que en 2026 el jurista logró 2’185.834 (64,42 %).

Cepeda sacó 191.676 más en comparación con su padrino político en 2022. En 2026 el petrismo obtuvo 1’133.681 votos (33,41 %), mientras que en la elección pasada quedó con 942.005 (33,04 %), aunque no fue suficiente.

Si hablamos de Medellín, De la Espriella obtuvo 819.285 (64,45 %), duplicando al oponente, que se llevó 421.839 (33,18 %).

En cuanto a los pueblos antioqueños, las ventajas más amplias las obtuvo en Nariño (88,95 %), Salgar (88,64 %), Concepción (85,60 %), Granada (85,11 %) y Cocorná (84,45 %).

Fuerte en los Santanderes

De los departamentos en los que triunfó De la Espriella, Norte de Santander le dio una mayor ventaja, con el 76,56 % de los votos (602.652), contra el 22,12 % de su rival (174.152).

A nivel de sus municipios, las votaciones más aplastantes a su favor se presentaron en Herrán (94,74 %), Silos (94,50 %), Lourdes (93,86 %), Bucarasica (92,62 %), Mutiscua (92,47 %), Ragonvalia (92,43 %), Villa Caro (91,70 %), Cáchira (90,44 %) y Gramalote (90.19 %).

En el vecino Santander, Abelardo obtuvo 822.592 votos, que representaron el 64,58 % del total. Los municipios que más lo favorecieron ahí fueron Vetas (92,83 %), Encino (91,67 %), Guapota (89,24 %), El Carmen (89,12 %), Confines (88,68 %) y Jordán (88,65 %).

Apoyo decisivo del exterior

Con el 100% de las 3.670 mesas reportadas en el preconteo, el electo mandatario sumó 390.949 votos de colombianos en el exterior, casi el doble de Cepeda, quien llegó a 213.140. De La Espriella tuvo en los colombianos residentes en Estados Unidos a su mejor apoyo, con cerca de la mitad de todos sus votos.

Sumó 179.841 (80,57%), cuadriplicando a Cepeda quien sólo tuvo 41.142 votos (18,43%) en esa nación. En España, aunque el nuevo mandatario perdió con Cepeda, alcanzó una votación alta de 65.426 votos frente a 66.945.

Venezuela se llegó a considerar como un país en donde la colonia colombiana estaría con Cepeda, pero De La Espriella se impuso con 19.682 votos (79,67%) frente a 4.911 (19,88%) del candidato del Pacto Histórico. En la primera vuelta presidencial, el abogado obtuvo en el país hermano 14.313 sufragios (66,26 %), mientras que Cepeda alcanzó 4.352 (20,14 %).

Esto evidencia que el presidente electo incrementó su caudal electoral tanto en Estados Unidos como en Venezuela: sumó 24.025 votos adicionales en Washington y 5.369 en el país del chavismo.

La votación de los colombianos en España estuvo más reñida que en la primera vuelta, en la que Cepeda obtuvo 54.162 votos (42,57 %), mientras que De la Espriella alcanzó 51.858 (40,76 %); sin embargo, en la segunda ambos aumentaron su caudal electoral, aunque el resultado final fue de 65.426 votos (48,71 %) para De la Espriella y 66.945 (49,84%) para Cepeda.

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