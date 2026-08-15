El Cairo, el pueblo del Valle que el terremoto casi borra: cerca del 90% de las casas están afectadas

El polvo está en todas partes. Flota en el ambiente, se acumula sobre las calles y vuelve gris buena parte del paisaje.
Los bomberos voluntarios intentan mantener húmedo el suelo para evitar que las partículas se levanten y se dispersen. Por estos días, la neblina mañanera, a 1.800 metros sobre el nivel del mar, no es la protagonista. Mientras ellos trabajan, los habitantes hacen lo propio frente a sus casas: escoba en mano, barren los restos de las viviendas, recogen pequeños pedazos de ladrillo, cemento, tejas y otros materiales que quedan regados después del terremoto.
Es una escena de emergencia, pero también de supervivencia. Cada familia parece intentar recuperar, aunque sea con una escoba, una pequeña porción de lo que ha perdido. En algunas calles, las volquetas y las retroexcavadoras avanzan entre los daños para despejar las vías.
El ruido de las máquinas se mezcla con el de las conversaciones de los habitantes y con las instrucciones de quienes coordinan las labores. En la Alcaldía, mientras tanto, el alcalde encargado Carlos Castro Correa y su gabinete permanecen reunidos a puerta cerrada.
Allí se toman decisiones sobre cómo responder a una emergencia que desborda la rutina de un municipio acostumbrado a otros problemas, pero no a ver tantas viviendas afectadas al mismo tiempo. Afuera, la vida continúa. O eso intentan los pobladores. Castro Correa reemplaza en el cargo a Orlaín Salazar, judicializado en mayo de 2025.
La emergencia, de acuerdo con los datos oficiales, dejó tres personas fallecidas y cuatro heridas. Las víctimas mortales fueron identificadas como Sandra Milena Molina Martínez, quien murió tras ser alcanzada por un muro mientras se dirigía al colegio a rescatar a su hermana; Leonor Paneso de Marín, quien falleció luego de que una placa de concreto cayera sobre su vivienda; y Luis Gonzaga Bermúdez Jiménez, quien murió en el hospital después de resultar gravemente herido por la caída de un muro.
Al llegar se ven casas colapsadas, fachadas agrietadas y familias que todavía no saben qué será de sus viviendas. En El Cairo, Valle del Cauca, cuyo origen se remonta al movimiento migratorio de la colonización antioqueña de comienzos del siglo XX, la emergencia continúa.
Entre escombros, ollas comunitarias, perros callejeros y niños que vuelven a jugar, el pueblo intenta recuperar una normalidad que todavía parece lejana. EL COLOMBIANO llegó a este municipio del noroccidente del Valle del Cauca, empotrado en un filo de la cordillera que cruza en medio de los límites con San José del Palmar, Chocó, epicentro del terremoto de 7,4.
Es un pueblo de 950 casas, 850 de ellas con afectaciones de algún tipo tras el sismo. La escena por estos días es distinta a la que uno suele imaginar cuando escucha hablar de este municipio de montaña, reconocido por su paisaje cafetero y por el valor de su arquitectura y entorno. De eso ya no queda mucho.
Exactamente dos días después del temblor, el miércoles, El Cairo huele a polvo. Por buena parte de sus calles hay viviendas colapsadas, otras con enormes grietas, algunas destechadas y varias con pedazos de sus fachadas coloridas desprendidas. En varias casas el daño es evidente desde la distancia. En otras, las fisuras parecen advertir silenciosamente que todavía hay que tener cuidado y que es mejor no acercarse.