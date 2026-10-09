Frustraron atentado terrorista con ‘taxi bomba’ en la vía Panamericana, Cauca: Ejército verifica si hay más explosivos

Un vehículo tipo taxi cargado con material explosivo fue interceptado en la mañana de este viernes 9 de octubre por tropas del Ejército Nacional en la vía Panamericana, específicamente en el sector conocido como la Y de La Reina, ubicado en el municipio de Patía, Cauca.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los ocupantes del automotor serían integrantes de la estructura ‘Carlos Patiño’, facción de las disidencias de las Farc que opera bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’.
Le puede interesar: Atentado en Cauca: disidencias usaron volqueta con explosivos cerca de más de 300 civiles para atacar base militar