Ejército le dio 5 días de permiso al general Miguel Huertas para que prepare su defensa por escándalo de los archivos de “Calarcá”

El Ejército le concedió cinco días de permiso al general Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, para que “organice su defensa”, en medio del escándalo que lo salpica por presuntos nexos con las disidencias de las Farc comandadas por alias “Calarcá”.

Así lo confirmó el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo Santamaría, en una conversación con la prensa este miércoles.

“Había un cuestionamiento de parte de muchas personas, de porqué el general, a pesar de la suspensión que se había realizado por la Procuraduría, seguía firmando documentos en el Comando de Personal”, comenzó explicando.

Continuó afirmando que, si bien la sanción fue anunciada la semana pasada por el Ministerio Público, tiene que surtir un debido proceso para quedar en firme.

“Como esas sanciones tienen un proceso, el nominador del general Huertas es el presidente de la República. Mientras se surten los efectos de que el señor presidente firme el decreto y demás, la decisión que se toma, para que él no continúe al frente del Comando, es darle el permiso para que organice su defensa y de una vez nombrar una persona para que asuma el control y siga haciendo la administración del personal del Ejército”, afirmó Cardozo.