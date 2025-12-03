x

Ejército le dio 5 días de permiso al general Miguel Huertas para que prepare su defensa por escándalo de los archivos de “Calarcá”

En su reemplazo temporal estará el coronel Luis Sandoval Pinzón, director de Sanidad de la entidad castrense.

  El general Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, suspendido por la Procuraduría. FOTO: CORTESÍA.
    El general Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, suspendido por la Procuraduría. FOTO: CORTESÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

03 de diciembre de 2025
El Ejército le concedió cinco días de permiso al general Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, para que “organice su defensa”, en medio del escándalo que lo salpica por presuntos nexos con las disidencias de las Farc comandadas por alias “Calarcá”.

Así lo confirmó el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo Santamaría, en una conversación con la prensa este miércoles.

“Había un cuestionamiento de parte de muchas personas, de porqué el general, a pesar de la suspensión que se había realizado por la Procuraduría, seguía firmando documentos en el Comando de Personal”, comenzó explicando.

Continuó afirmando que, si bien la sanción fue anunciada la semana pasada por el Ministerio Público, tiene que surtir un debido proceso para quedar en firme.

“Como esas sanciones tienen un proceso, el nominador del general Huertas es el presidente de la República. Mientras se surten los efectos de que el señor presidente firme el decreto y demás, la decisión que se toma, para que él no continúe al frente del Comando, es darle el permiso para que organice su defensa y de una vez nombrar una persona para que asuma el control y siga haciendo la administración del personal del Ejército”, afirmó Cardozo.

De acuerdo con la Resolución N°0001016 de 2025, emitida este 3 de diciembre por el Ejército Nacional y conocida por EL COLOMBIANO, las funciones de Huertas las asumirá, en calidad de encargado, el coronel Luis Hernando Sandoval Pinzón, actual director de Sanidad de la Institución.

Su encargo durará hasta el próximo 7 de diciembre, según el citado documento.

“El cargo es muy importante, todo el tiempo se están firmando documentos ahí, y no puede quedar eso en un vacío. Hay unos tiempos administrativos, que son los que se surten para que tengan efecto los procesos judiciales y los documentos jurídicos, por eso se tomó esa decisión”, recalcó el alto oficial.

No está claro si Huertas volverá a su cargo después del 7 de diciembre, pues se presume que en ese momento ya estará activa la suspensión de la Defensoría.

La suspensión también cobija a Wilmar de Jesús Mejía, director de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quien de igual manera aparece referenciado en los archivos digitales decomisados al comandante disidente Alexander Díaz Mendoza (“Calarcá”), por supuestas reuniones y asesoría a los terroristas.

Tanto Mejía como el general Huertas se han declarado inocentes ante los señalamientos de presunta corrupción.

