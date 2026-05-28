Varias mujeres denunciaron abusos durante examen médico para ingresar al Ejército; ¿qué pasó?

Una denuncia por presuntos actos de abuso sexual y trato indebido durante el proceso de incorporación del segundo contingente de 2026 sacudió al Ejército Nacional, luego de que varias aspirantes aseguraran haberse sentido vulneradas durante los exámenes médicos realizados como parte de la convocatoria.

De acuerdo con los testimonios, cerca de 70 mujeres participaron en las valoraciones médicas y varias coincidieron en señalar que un médico habría realizado procedimientos físicos sin explicar previamente el examen ni solicitar consentimiento.

Según una de las denunciantes, el profesional practicaba una revisión que incluía contacto directo con los senos y posteriormente las conducía a una camilla para continuar con la valoración física. “Realizaba la revisión del área abdominal, tocando el vientre de manera general”, indicó la aspirante en su denuncia revelada por Semana.

Puede leer: Estudiantes y docentes de la Universidad Nacional se unieron y expulsaron a encapuchados que tenían banderas de “Calarcá”

Sin embargo, las mayores inconformidades surgieron por el procedimiento realizado durante la inspección íntima. De acuerdo con la denuncia, el médico les ordenaba bajar la ropa interior hasta las rodillas y adoptar una posición fetal mirando hacia la pared. En esa posición, presuntamente realizaba una inspección directa de la zona íntima.

“Procedía a realizar la inspección directa de la zona íntima, manipulando el área con el fin de observar tanto la parte anterior como posterior, efectuando una apertura manual para lograr visibilidad de ambas zonas”, señaló una de las participantes.

La aspirante afirmó que el procedimiento fue realizado “de manera sorpresiva, sin haber sido explicado previamente y sin solicitar autorización o consentimiento”, situación que, según aseguró, generó incomodidad y afectación emocional entre varias de las aspirantes.

“Esta situación generó en muchas de nosotras sentimientos profundos de incomodidad, vergüenza, angustia y vulnerabilidad”, expresó la mujer, quien además indicó que varias participantes sintieron “una sensación de exposición total y pérdida de control sobre el propio cuerpo”.

Conozca: “Son mitos y leyendas”: Benedetti insiste en defender la participación en política de Petro

Tras conocerse las denuncias, el Ejército Nacional explicó que la Dirección de Reclutamiento está colaborando con las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido durante el proceso de incorporación.

“La Dirección de Reclutamiento tiene plena disposición con las autoridades competentes para efectuar la verificación e investigación que se adelanta, suministrando toda la información requerida para el esclarecimiento de los hechos”, señaló la institución.

El Ejército explicó además que los exámenes de aptitud psicofísica realizados por profesionales de la salud buscan determinar las condiciones requeridas para la prestación del servicio militar y que dichos procedimientos se desarrollan bajo parámetros establecidos por la Dirección General de Sanidad Militar.

En el comunicado, la institución aseguró que el proceso de incorporación “se fundamenta en principios de transparencia, legalidad, respeto, trato digno y protección de los derechos humanos”, y concluyó señalando que rechaza “cualquier conducta que atente contra la integridad, la dignidad o los derechos de los ciudadanos que participan en los procesos de incorporación”.

Entérese: Iván Velásquez aterriza en la campaña de Iván Cepeda con propuesta anticorrupción