“Mamá, ¿puedo visitar a mi papá en el cielo?”: el duelo de Alejandro, hijo de Miguel Uribe, un año después de su muerte

Un año después del atentado ocurrido en el sector de Modelia, en Bogotá, que terminó con la vida del entonces candidato presidencial Miguel Uribe, su esposa, María Claudia Tarazona, habló en Mañanas Blu, con Néstor Morales, sobre el proceso que ha vivido su familia desde la pérdida. En la entrevista, emitida cuando está por cumplirse el primer aniversario del ataque, relató cómo ella, sus hijas y especialmente Alejandro, el hijo menor de la pareja, han afrontado el duelo, marcado por preguntas sobre la muerte, la fe y la ausencia de su padre. Siga leyendo: “Gobierno habría participado en crimen de Miguel Uribe”: María Claudia Tarazona revela hipótesis de Fiscalía

La conversación comenzó con una reflexión sobre el tiempo transcurrido desde el atentado. Tarazona explicó que la familia ha intentado recuperar parte de su rutina mientras aprende a convivir con la ausencia de Miguel Uribe. “Ya después de un año hemos podido transitar en lo que es el duelo más difícil y más doloroso en nuestra vida, recuperando un poco la cotidianidad, aprendiendo a vivir sin Miguel, reconstruyendo una familia que la violencia rompió y desgarró de la manera más cruel y absurda”, afirmó. En medio de ese proceso, Alejandro, quien cumplió cinco años en noviembre, se ha convertido en el reflejo más visible de cómo la pérdida adquiere nuevos significados con el paso de los meses. Según contó su madre, el niño enfrenta la situación desde la curiosidad y la necesidad de comprender aquello que para muchos adultos sigue siendo difícil de explicar. Las conversaciones suelen ocurrir durante la noche. Allí surgen preguntas que, en palabras de Tarazona, parecen propias de “pequeños filósofos”. “Si Dios nos da la vida para qué nos la quita, ¿por qué no es más fácil hacer a todo el mundo bueno y así nos evitamos este dolor?”, le preguntó recientemente. A medida que el menor intenta entender lo ocurrido, también aparecen interrogantes relacionados con la espiritualidad y la permanencia de la muerte. “Y si Dios es tan poderoso y puede hacer milagros, ¿por qué no le puedo pedir que me devuelva a mi papá?”, recordó Tarazona. A esa pregunta se suman otras que han marcado el último año de la familia. “Mamá, la muerte es para siempre”, “¿Dónde queda el cielo?”, “¿Dónde está el cielo?” y “¿Puedo visitar a mi papá en el cielo?” son algunas de las inquietudes que Alejandro le ha planteado a su madre mientras intenta comprender la ausencia de su padre. Frente a esas inquietudes, la viuda de Miguel Uribe explicó que busca ofrecer respuestas que le permitan al niño encontrar tranquilidad, aunque reconoce que muchas veces tampoco tiene certezas. “Trato siempre de darle la respuesta que le dé calma y le dé paz y yo creo que lo más importante es sobre todo darle un espacio para que pueda llorar y pueda darse el permiso de sentir todo lo que significa no tener a su papá y haberlo perdido”, señaló. De interés: Ley Miguel Uribe Turbay fue sancionada a pocos días de cumplirse un año del atentado que acabó con su vida

María Claudia Tarazona relató cómo su hijo Alejandro vive la ausencia de su padre. FOTO: Colprensa.

El peso de la ausencia en la vida cotidiana

La comprensión de la muerte ha ido cambiando para Alejandro conforme crece y se relaciona con otros niños. Tarazona relató que una de las situaciones más difíciles ocurrió recientemente durante una actividad escolar por el Día del Padre. Según contó, el niño le manifestó: “Mamá, pues yo para qué voy a ir si es que yo no tengo papá. A mi papá lo mataron. Todos mis amigos tienen papá menos yo”. Para acompañarlo, las hermanas mayores de Alejandro y sus parejas asistieron al encuentro deportivo organizado por el colegio. La familia buscó que el menor pudiera participar junto a sus compañeros y vivir la jornada acompañado. Sin embargo, el episodio que más ha impactado a Tarazona ocurrió durante una conversación nocturna en la que su hijo expresó que nunca tuvo la oportunidad de despedirse de su padre. “Mamá, es que yo no me pude despedir de mi papá. No pude decirle adiós”, recordó. La reacción del niño fue inmediata. Según narró, comenzó a llorar con intensidad mientras ella intentaba acompañarlo en medio de su propio dolor. “Yo creo que de todas las cosas que yo he tenido que vivir después de la muerte de Miguel, que han sido muchas y muy retadoras en todos los aspectos, yo creo que la más dolorosa para mí y de lo que más me quiebra a mí es oír a llorar a Alejandro su papá”, expresó. Aquella noche, sus hijas, familiares y personas cercanas se reunieron para acompañar al menor mientras atravesaba ese momento.

Le puede interesar: Revelan audio inédito de Miguel Uribe antes del asesinato: habla del proceso del Centro Democrático

Un ritual para decir adiós

Tras identificar la necesidad de Alejandro de expresar aquello que quedó pendiente, la familia organizó una actividad simbólica con el objetivo de ayudarlo a procesar la pérdida. El encuentro, programado para el 7 de junio en una montaña cuya ubicación no fue revelada por razones de seguridad, reunirá a Alejandro, sus hermanas, los novios de ellas y su madre. La jornada incluirá varios momentos orientados a reconstruir recuerdos y facilitar una despedida. Entre las actividades previstas están una caminata por diferentes estaciones, la reproducción de mensajes de Miguel Uribe, la lectura de cartas y notas enviadas por él, la escucha de canciones relacionadas con su padre, la siembra de un árbol y la liberación de mariposas como parte del acto simbólico preparado por la familia. Los mensajes que acompañarán el recorrido provienen de distintos registros conservados por la familia. “De los videos que él tiene, de canciones que le escribía, de mensajes que le mandaba en el avión”, explicó Tarazona. El cierre de la actividad estará marcado por un gesto simbólico. Las mariposas, según la idea planteada por la familia, llevarán al cielo el mensaje de despedida que Alejandro siente que no pudo entregar cuando ocurrió la muerte de su padre. “Un ritual, realmente, un ritual de cierre que llamamos”, dijo. La iniciativa busca permitir que el niño exprese sentimientos que aún permanecen abiertos. “Yo creo que Alejandro necesita mucho sentir que puede decirle a su papá, y yo creo que no es solamente decirle adiós, ¿no? Es decir, no quería que te murieras, no quería que te pasara esto, quiero tenerte en la vida conmigo”, señaló. Lea más: Viuda de Miguel Uribe critica preacuerdo de “El Costeño” con la Fiscalía: así fue la participación del criminal en el magnicidio

El niño, de cinco años, ha hecho preguntas sobre la muerte, el cielo y la despedida. FOTO: Colprensa - Cristian Bayona

Un duelo que continúa