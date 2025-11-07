Dos golpes a Quintero: juez y Registrador le dicen ‘no’ para las elecciones de 2026

La intentona, con dejo de pataleo, que emprendió Daniel Quintero para poder inscribir su comité de recolección de firmas y avalar así su candidatura a la Casa de Nariño recibió ayer un portazo de la Registraduría. Y, por si fuera poco, un fallo de tutela ratificó que no le han sido vulnerados sus derechos, por lo que hoy su camino a la Presidencia parece incierto y empantanado.

Por un lado, el organismo electoral corroboró que el exalcalde de Medellín está inhabilitado para recoger las rúbricas. ¿La razón? no renunció formalmente a la consulta del Pacto Histórico y su participación allí le impide medirse en la contienda.

Contexto: Daniel Quintero no podrá recoger firmas: Registraduría confirma que inscripción en la consulta lo inhabilita

La norma es tajante: un mismo candidato, que en este caso ya acudió a una consulta, no puede acudir a otro mecanismo para participar en el mismo certamen electoral. “Quienes hubieren participado como precandidatos quedarán inhabilitados para inscribirse como candidatos en cualquier circunscripción dentro del mismo proceso electoral”, señala la ley.

Hace menos de un mes, el 15 de octubre –a 10 días de la consulta del Pacto que dio como ganador a Iván Cepeda–, el exmandatario anunció que se retiraba, argumentando que su eventual participación en un mecanismo que sería interpartidista y no partidista, le impediría medirse con otros candidatos en la consulta del ‘Frente Amplio’, que congregará a aspirantes de izquierda y centro-izquierda.

Para tratar de justificarse, Quintero manifestó que la consulta sería solo entre el Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Partido Comunista –pese a que a la postre únicamente quedó el Polo para conservar su naturaleza de partidista– y teniendo en cuenta que no pertenecía a ninguna de esas colectividades (argumento en el que insiste), tenía libertad para buscar otros caminos.

“Dado que la consulta ahora es entre tres partidos, a los que no estoy afiliado, y que nunca autoricé participar en una consulta de ninguno, quedo en libertad para aspirar en marzo o mayo”, dijo. Días después, intentó sin éxito registrar ante la Registraduría un comité de grupo significativo de ciudadanos para la recolección de firmas.

El asunto quedó en veremos hasta ayer, cuando la Registraduría –a través de una resolución de ocho páginas– determinó que el 26 de septiembre (un mes antes de la consulta), se radicó un acuerdo de voluntad en el que los representantes del Polo, UP y Partido Comunista sí lo inscribieron para la consulta.

Sin embargo, se advierte que, una vez concluido el periodo para la modificación de candidatos –el 3 de octubre–, “no se recibió por parte de las organizaciones políticas ninguna solicitud de modificación, renuncia o retiro de los candidatos postulados”. Dicho en otras palabras, Quintero no podía retirarse de un día para otro, sino que debía cumplir unos plazos para notificar una decisión de ese calibre.

No obstante, la propia Registraduría determinó que, aun cumplidos los plazos, “no recibió, antes de la realización de la consulta, comunicación alguna de los partidos que la convocaron sobre el retiro o renuncia del precandidato Daniel Quintero Calle”.