Dos estudiantes de Putumayo y Cúcuta lograron puntaje máximo de 500 en las pruebas Icfes 2025

Un nuevo hito estudiantil se conoció recientemente en el mundo académico colombiano, proveniente de dos jóvenes que se atrevieron a probar un método que al parecer que ha sido efectivo anteriormente. Le puede interesar: Así sería la “omisión” de la CRC que permitió que Petro abusara de la TV, tras fallo del Consejo de Estado Óscar Julián Fernández, oriundo de Putumayo, y Andrés Felipe González, de Cúcuta, han escrito un nuevo capítulo en la historia educativa del país al obtener el puntaje máximo: 500 sobre 500 en las Pruebas Saber 11 (Icfes) 2025. Este resultado no es solo un hito personal, ya que el resultado los posicionó automáticamente como dos de los estudiantes más sobresalientes de Colombia durante este año académico.

Los resultados de los dos jóvenes oriundos de Putumayo y Cúcuta. FOTO: Cortesía Preicfes Grupo 500 / Página web Icfes.com

La emoción del 500 y un modelo que ha funcionado

El impacto de la noticia fue inmediato. Los jóvenes expresaron su asombro y gratitud. “¡Aún estoy impactado! No me lo creo”, expresó Óscar Julián Fernández. Por su parte, Andrés Felipe González reconoció el apoyo clave de su preparación: “De verdad muchas gracias, esto no hubiera sido posible sin Preicfes Grupo 500, estoy muy agradecido, lo logré”, detallaron a medios locales. Ambos estudiantes destacaron el respaldo constante de sus profesores durante el proceso de preparación para esta importante prueba, ya que este triunfo es también una celebración para Preicfes Grupo 500.

Sebastián Flórez y Andrés Díaz, cofundadores de la institución, celebraron también que es la cuarta vez que sus estudiantes alcanzan el soñado puntaje perfecto. Este éxito no es nuevo para ellos. Tres estudiantes anteriores —Steven Muñoz, Diego Castaño y Juan Camilo Narváez— obtuvieron previamente el mismo 500/500, y actualmente los tres cursan la carrera de Medicina con beca completa. Flórez aseguró que estos resultados son producto de una estrategia educativa bien definida. “Estos resultados no son casualidad, son la prueba de que nuestro modelo pedagógico de enseñanza entre pares funciona para que logren el puntaje que necesitan y accedan a becas que transformen sus vidas”, afirmó.

Impulsados por estos logros, Preicfes Grupo 500 busca seguir transformando vidas en todas las zonas del país.