x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Esta es la identidad del DJ colombiano asesinado en Polonia; sospechan de su compañero de apartamento

Las autoridades investigan como principal sospechoso a su compañero de cuarto, también colombiano, quien está desaparecido.

  • El cartagenero de 26 años fue hallado acuchillado en su vivienda en Polonia. FOTO: REDES SOCIALES
    El cartagenero de 26 años fue hallado acuchillado en su vivienda en Polonia. FOTO: REDES SOCIALES
Colprensa
13 de noviembre de 2025
bookmark

Un joven DJ cartagenero de 26 años fue acuchillado en su casa en Polonia y su compañero de cuarto, también colombiano, es el principal sospechoso.

Se trata de Javier Gómez Castellón, quien fue asesinado el pasado lunes 10 de noviembre en el país europeo.

Aunque todavía no hay una versión confirmada por las autoridades polacas, según informaciones preliminares, la noche anterior se escucharon gritos en la residencia de ambos colombianos.

En la mañana siguiente se encontró a Gómez Castellón acuchillado. Además, no se halló el dinero que el cartagenero tenía ahorrado para su regreso a Colombia, ni tampoco se encontró a su compañero de cuarto.

Castellón, conocido como “Javiersito”, era una persona muy querida y comprometida con la comunidad del barrio Villa Corelca. Amante de la música, había decidido dedicarse profesionalmente a la carrera de DJ.

El 15 de junio de 2024 decidió viajar a Polonia en busca de mejores oportunidades. El plan de Gómez siempre fue regresar para reencontrarse con su familia y seres queridos, en especial con su pequeña hija y su madre.

Le puede interesar: Congreso de EE. UU. publicó correos de Jeffrey Epstein en los que dice que Trump “pasó horas” con víctima de abuso sexual

A través de redes sociales compartía su proceso en el extranjero. Había comentado que estaba recibiendo un buen salario y le había comunicado a su familia que pronto regresaría a casa.

Ante la noticia de su fallecimiento, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, y el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, asumieron la repatriación del cuerpo del colombiano.

Aseguraron que están “acompañando a la familia de Javier en este momento tan doloroso. Desde la Gobernación y la Alcaldía estamos haciendo todo lo necesario para que su cuerpo regrese a Cartagena y pueda descansar en paz. Cartagena y Bolívar están de luto”.

Se espera que en los próximos días el cuerpo de Javier llegue a su tierra natal, donde sus familiares y seres queridos podrán darle un último adiós.

Lea aquí: Petro ordenó suspender cooperación de inteligencia con agencias de EE. UU. por ataques en el Caribe

Temas recomendados

Internacional
Muerte
Colombia
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida