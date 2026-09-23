Allanaron apartamento de exoficial de la Armada por disparo contra oficina de la Procuraduría

El pasado 18 de septiembre, las autoridades allanaron un apartamento ubicado a unas cuadras de la sede principal de la Procuraduría, en el centro de Bogotá. Según reveló El Tiempo, habría testigos diciendo que desde allí se hizo el disparo de pistola 9 mm que apareció en una ventana del edificio del Ministerio Público, a finales de agosto. Si bien el hallazgo generó preocupación ante la posibilidad de un atentado, dado que allí funcionan oficinas de abogados y asesores, hasta el momento no hay elementos que permitan establecer que se trató de un ataque. Le puede interesar: Investigan disparo contra oficina del piso 26 de la Procuraduría

La hipótesis sobre la condena al exgobernador Kiko Gómez

En su momento, el magistrado José Joaquín Urbano de la Corte Suprema de Justicia planteó que los hechos podrían tener relación con la condena contra el exgobernador de La Guajira Juan Francisco “Kiko” Gómez Cerchar. “Pongo estos hechos en su conocimiento porque considero que existe la posibilidad de que los Magistrados de la Sala de Casación Penal estemos en riesgo en virtud de la condena que le impusimos al señor Gómez Cerchar”, dijo el magistrado en la carta revelada por ese diario. La defensa del exgobernador negó los hechos. “El señor Juan Francisco Gómez es una persona de avanzada edad, tiene casi 70 años y problemas graves de salud. ¿Qué soportes tiene la Corte para atribuirle el poder del que se está hablando? Es un despropósito”, señaló. Ahora, se le seguiría la pista al dueño del apartamento allanado, que tendría cerca de diez pisos y vista a la Procuraduría.

Detalles de la investigación al teniente retirado de la Armada

Si bien su nombre permanece bajo reserva, este sería un teniente (r) de la Armada Nacional, que estuvo hasta 2024 en las filas tras permanecer allí 14 años. Su apartamento estaría a 170 metros de la Procuraduría, y en el allanamiento se le habrían incautado varios elementos que usaría como oficial de la Armada, incluido su celular. Incluso, este lunes 21 de septiembre habría rendido interrogatorio ante la fiscal 66 de Seguridad Pública, en donde se le habría preguntado qué estaba haciendo entre el 27 y el 31 de agosto, días entre los que se pudo producir el disparo. Además, el exoficial no tendría arma de dotación vigente, ni permiso de porte ni tenencia de escritos. Y en la audiencia no habría admitido ser quien disparó.

Pronunciamiento oficial de la defensa sobre los hechos

Finalmente, el abogado Sergio Clavijo, quien asumió la defensa de la persona investigada, emitió un comunicado este domingo. “Nuestra oficina reconoce que la investigación de posibles atentados contra funcionarios que administran justicia debe adelantarse con total rigurosidad y celeridad. Pero desde este momento se les indica a las autoridades y medios de información que los hechos no son constitutivos de presuntos atentados, las explicaciones respectivas serán presentadas al interior del proceso y con respeto por la reserva sumarial”, expuso.

A renglón seguido, dijo que su cliente acudirá a los llamados de la justicia que sean necesarios. Le puede interesar: Procuraduría crea grupo especial para vigilar reconstrucción tras terremoto “Mi defendido, desde ya deja claro que acudirá a todos los llamados que realice la justicia, participará activamente en las diligencias y ejercerá su derecho constitucional a la defensa para desvirtuar las tesis de posibles atentados”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas frecuentes