Disidencias de Farc expiden “certificados de permanencia temporal” a visitantes en veredas de Meta

Las disidencias de las Farc están expidiendo certificados de permanencia temporal para visitantes, con el fin de ampliar su estrategia de control social en varias veredas del país, de acuerdo con información de las autoridades. Este fenómeno criminal se suma a la carnetización que ya ejercen estos grupos, especialmente en las áreas rurales de los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare, donde delinquen las facciones disidentes que comandan “Iván Mordisco” y “Calarcá”. Noticias RCN reveló uno de esos documentos, citando fuentes de Inteligencia Militar, el cual fue expedido en la vereda El Jordan, del municipio de Puerto Rico (Meta). La constancia incluye el nombre y la cédula del visitante, así como el tiempo y el lugar en el que permanecerá, junto a la identidad de la persona que lo recibe, es decir, de quien se hace responsable de su permanencia. El papel sirve como salvoconducto, en el caso de que un visitante sea requisado por las cuadrillas de los disidentes que vigilan la zona y ejercen como “autoridad”, ante la ausencia del Estado. Tal cual ha venido denunciando EL COLOMBIANO, los terroristas también carnetizan a los pobladores de las veredas y caseríos que controlan; dan certificados de pago de extorsiones e “impuestos de guerra”; y reparten tarjetas membreteadas con los logos de las Farc para citar a las personas a reuniones. En la mayoría de los casos este empadronamiento ilegal lo hacen a través de las Juntas de Acción Comunal (JAC), cuyos integrantes son intimidados para seguir las directrices de los ilegales. Aunque esta situación se viene presentando hace años, cobró relevancia mediática durante la presente campaña presidencial, pues hay temores de que los insurgentes utilicen esa información para manipular el voto de los pobladores.

La denuncia del general Erick Rodríguez

La carnetización también está en primera plana por la posible salida de las Fuerzas Militares del mayor general Erick Rodríguez Aparicio, uno de los oficiales más experimentados del país, quien habría caído en desgracia con el Gobierno Nacional por declaraciones frente a ese tema. La solicitud de retiro por parte de la Presidencia llegó al Comando General de las FF.MM. el pasado 3 de junio, en contra del subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas. Por norma administrativa, antes de proceder al retiro de un oficial, este debe cumplir con todos los periodos de vacaciones que tenga acumulados. Así que, técnicamente, el general Rodríguez fue llamado a vacaciones. Una vez cumpla con ese requisito, el presidente de la República deberá expedir un decreto certificando su salida de las Fuerzas Armadas.

De manera extraoficial, en los corrillos militares se dice que al general Rodríguez le están cobrando unas declaraciones realizadas después de un consejo de seguridad extraordinario en Meta, que en el marco de la presente campaña presidencial fueron malinterpretadas por algunos sectores partidistas como una participación indebida en política. Sucedió el pasado 17 de mayo en la ciudad de Villavicencio, donde se reunieron las autoridades regionales, delegados de las FF.MM. y la Policía, tras el asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde del municipio de Cubarral, y su asesor Eder Fabián Cardona López. Ambos coordinaban la campaña política del aspirante Abelardo de la Espriella en ese departamento, lo que incrementó el clima de confrontación entre las candidaturas. A la salida del consejo, la gobernadora de Meta, Rafaela Cortés Zambrano, comentó en una rueda de prensa que “ustedes saben que ya viene sucediendo, desafortunadamente, la carnetización en zonas rurales del departamento, y nos preocupa en el tema electoral el constreñimiento al voto, porque ya los insurgentes que tienen presencia en estos sitios le vienen diciendo a la población que se inscriba para que voten el tema presidencial”.

Acto seguido, el general Rodríguez explicó ante las cámaras que “hay una disputa por el territorio, por parte de dos grupos armados, al sur del departamento, principalmente en Guaviare, que son las Farc de ‘Calarcá’ y de ‘Mordisco’”. Detalló que “en el contexto de esta disputa, no es solo por el territorio, es la población, y se tiene evidencia e información de actividades de carnetización de personas en las áreas rurales para poder controlar a estos ciudadanos”. Aunque el oficial no mencionó nada con relación a las campañas políticas, la declaración se viralizó y al parecer las bodegas de las redes sociales las emplearon para atacar al petrismo y su candidato, Iván Cepeda, insinuando que las disidencias de las Farc obligaban a las comunidades a votar por él. Los mensajes incomodaron a las huestes de la izquierda y, supuestamente, presionaron al Gobierno para que gestionara la salida de Rodríguez. TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Gobierno sacaría al general Erick Rodríguez de las FF.MM. por hablar de carnetización de grupos ilegales al electorado.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el certificado de permanencia temporal? Es un documento exigido por las disidencias de las Farc para registrar y controlar a las personas que ingresan o permanecen en determinadas zonas rurales del Meta. ¿Es legal exigir este certificado? No. Ningún grupo armado ilegal tiene autoridad para imponer requisitos de movilidad o permanencia a la población civil. ¿Por qué preocupa esta medida? Porque evidencia el control territorial que ejercen grupos armados sobre comunidades rurales y limita derechos fundamentales como la libre circulación.