Video | Disidencias de las Farc usan escuelas rurales para adoctrinar niños en Nariño

El departamento de Nariño se encuentra en alerta tras la difusión de un video que evidencia el uso de las instituciones educativas como centros de adoctrinamiento. En las imágenes, que han circulado por redes sociales, se observa a integrantes de la estructura Franco Benavides, perteneciente a las disidencias de las Farc, ingresando de manera arbitraria a una escuela rural. Bajo la fachada de una labor social, los hombres armados entraron a las aulas e interactuaron directamente con los estudiantes. El video muestra a los combatientes entregando kits de útiles escolares y elementos pedagógicos a menores de edad. La controversia ha escalado a nivel nacional, pues las grabaciones publicadas por Semana no solo muestran la entrega de materiales, sino también discursos dirigidos a los estudiantes que buscan legitimar la lucha armada.

Las incursiones

Este tipo de incursiones en colegios de Nariño representa un desafío para el Estado colombiano, ya que las escuelas son territorios de paz protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), lo que prohíbe su uso con fines militares, así como ataques o reclutamiento forzado, garantizando entornos seguros para el aprendizaje. Es más, según la UNICEF, en Colombia “es imperativo garantizar que los niños y niñas puedan asistir sin temores a sus colegios, que las escuelas sean respetadas por todas las partes en conflicto como la establece el Derecho Internacional Humanitario”. Estos actos, en los que actores armados del conflicto interpelan directamente a estudiantes en zonas rurales del departamento de Nariño, representan una problemática para el Estado, que en muchas ocasiones ha sido cuestionado por la falta de protección en distintos territorios de Colombia.

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