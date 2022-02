La fractura en el Centro Democrático ya derivó en rebeldía en contra de sus directrices, por cuenta de las consultas entre coaliciones. Voces como las de María Fernanda Cabal y Ernesto Macías, que pelean por el Gobierno Duque, se unieron para buscar que el partido vote el 13 de marzo . Álvaro Uribe ha pedido orden, mientras sus pupilos arman polémicas relacionadas con el mandatario y las alianzas entre las coaliciones, esto sin contar con que Óscar Iván Zuluaga no representa a toda la colectividad.

“Por sentido común yo pido que se vote la consulta, no tengo candidato”, dijo Cabal –ahora rebelde frente a la directriz de su partido–, a este periódico, explicando cómo con su postura no incurriría en doble militancia y teniendo en cuenta que el caudal de votos del Centro Democrático, 2,5 millones en 2018, serviría para que la ciudadanía no reciba un mensaje equivocado, que indique que la centro derecha tiene poco votos.

Cabal ya había protagonizado una disputa el 22 de noviembre, cuando perdió contra Zuluaga para representar al partido en las elecciones presidenciales.

En ese entonces, Cabal insinuó que se había presentado una injusticia en el proceso y exigió que se conociera la encuesta interna que la había dejado por fuera de la carrera. Uribe, en medio de la pelea que trascendió en la opinión pública, pidió orden a su partido.

A pesar de aquello, Cabal aceptó la victoria de Zuluaga de cara a la primera vuelta presidencial, pero antes, para las consultas del 13 de marzo, quiere participar como votante en la consulta.

Con esa tesis, asegura que su partido, incluyendo a su jefe, Álvaro Uribe, está equivocado. Aunque Ernesto Macías y Cabal han tenido varias peleas por cuenta de sus posturas alejadas sobre la gestión de Duque, su único encuentro reciente se ha dado en este punto. Para Macías, el Centro Democrático también debería participar con sus votantes en las urnas, pues le conviene políticamente.

Por el contrario, la senadora María del Rosario Guerra dice que la decisión del partido es no participar en ninguna coalición ni en ninguna consulta.

El expresidente Uribe y Óscar Iván Zuluaga siguen abiertos a coaliciones interpartidistas. Esto, pese al rechazo abierto que dio el Equipo por Colombia al partido (Alejandro Char, Dilian Francisca Toro y Juan Carlos Echeverry) y el portazo del candidato a la invitación de Federico Gutiérrez y David Barguil de unírseles.

La senadora Guerra, de todas formas, sostiene que en su momento, cuando llegue la segunda vuelta, podría cambiar el escenario: “Tendremos que comenzar a acercar a todos aquellos candidatos que pasen a la segunda vuelta (...) hace un año y medio largo fue el presidente Uribe el que inició ese diálogo, pero lamentablemente los intereses personales de algunos pudieron más que pensar en poder sacar un candidato único de coalición de la derecha y la centro derecha”.

Fuentes consultadas por EL COLOMBIANO señalaron que el Centro Democrático es absolutamente consciente de sus pocas probabilidades de ganar las elecciones si sigue compitiendo en soledad.

Algunos miembros del partido cuestionan el supuesto lobby que hizo el presidente Duque para que Zuluaga entrara al Equipo por Colombia, pues esos acercamientos no sirvieron de nada, cosa que no terminó de gustarle al presidente.

Así las cosas, a sabiendas de la ventaja de otros candidatos en las encuestas, EL COLOMBIANO estableció que congresistas del partido en el Valle del Cauca estarían apoyando a Federico Gutiérrez por debajo de cuerda, y para la foto a Óscar Iván Zuluaga.

Es un secreto a voces que la historia se repite en varias zonas del país, en donde, ante el reconocimiento de su aparente bajo alcance para las próximas elecciones (4% en la última encuesta de YanHaas), los congresistas estarían buscando apoyar a Federico Gutiérrez.