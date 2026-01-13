x

¿Cuánto gana ‘Matador’? Denuncian millonario contrato del caricaturista con Presidencia

Luego de que Julio César González hiciera pública unas imágenes misóginas en contra de la candidata presidencial Paloma Valencia, se dio a conocer el salario que estaría obteniendo desde Presidencia.

    El exconcejal de Bogotá Daniel Briceño denunció que ‘Matador’ estaría obteniendo un salario mensual por parte del Gobierno por “por hacer caricaturas para la Presidencia”. FOTO: Colprensa y tomada de redes sociales
El Colombiano
13 de enero de 2026
bookmark

Las imágenes que circularon este martes y generaron polémica son del caricaturista Julio César González, ‘Matador’ y en ellas compara una paloma de Botero con la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, una sátira que reabrió el debate sobre los límites entre el humor, la crítica política y el machismo. La polémica crece tras conocerse que el caricaturista recibiría 18 millones de pesos mensuales de la Presidencia por producir contenido político.

En medio de las críticas que le han llovido a ‘Matador’ por esta publicación, que citaba al fallecido humorista Jaime Garzón y decía: “Como diría Jaime Garzón, Paloma Valencia no se ‘dirige’ al país. Se ‘digiere’ al país, junto a una fotografía en la que la candidata aparece degustando alimentos.

El contenido no solo buscó ridiculizar a Valencia, sino que recurrió a estereotipos sobre el cuerpo femenino para deslegitimar su figura política.

Tras este revuelo, el exconcejal Daniel Briceño, y quien actualmente busca una curul en la Cámara de Representantes, denunció a través de un mensaje en su cuenta de X que el presidente Gustavo Petro le estaría pagando “$18.000.000 de pesos al mes” al “maltratador Matador, literalmente, por hacer caricaturas para la Presidencia de la República”.

Además, aseguró que este se trataría de un “derroche absurdo” el que se estaría llevando a cabo desde el despacho presidencial de Casa de Nariño.

Conozca: Denuncian millonario contrato a abogado que defendería “gratis” a Petro tras inclusión a la Lista Clinton

A esta denuncia, se le suma una que ya hizo también el exconcejal, en octubre del año pasado, en la que aseguró que el Sistema de Medios Públicos RTVC le paga 16 millones de pesos mensuales al caricaturista por “asesorías en contenidos creativos”.

Y agregó que el pago no se hace directamente, sino a través de la cooperativa Savi, que ha recibido más de 21.000 millones de pesos por contratos con RTVC para servicios audiovisuales.

Presuntas denuncias de maltrato

Además de estas críticas, también han salido a relucir de nuevo unas presuntas denuncias de maltrato que anteriormente ya ha tenido el caricaturista.

Por su parte, el congresista Jota Pe Hernández trajo nuevamente esta crítica a relucir, asegurando que “Matador el despreciable borracho que le pegaba a su esposa, es el mismo que ahora se burla del físico de otra mujer. Es candidato del Pacto, partido que guarda silencio porque la mujer maltratada es de otra orilla política”.

Justamente, esta denuncia es llamativa, porque actualmente Julio César González es candidato al Senado por el Pacto Histórico para las elecciones legislativas que se llevarán a cabo este 8 de marzo en todo el territorio nacional.

Otro de los pronunciamientos que llama la atención es la del máximo líder político del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe, quien recalcó que “el peso de Paloma está en su preparación, en su lucha, en su transparencia, en su firmeza, en la grandeza de su corazón”.

Paloma Valencia fue escogida como la candidata del Centro Democrático para las elecciones presidenciales de este año. Le ganó la pugna interna del partido a sus compañeras María Fernanda Cabal y Paola Holguín.

Actualmente, Valencia, está dentro de la “Gran Consulta por Colombia” en la que se enfrentará a otros candidatos como Juan Carlos Pinzón, Anibal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Vicky Dávila, David Luna, Juan Manuel Galán y Juan Daniel Oviedo.

Esta polémica estalla en medio de un panorama político convulso, no solo para las elecciones presidenciales, sino también para los comicios en el Legislativo. Las pugnas cada vez son más palpables y las distintas orillas políticas lo demuestran, ahora, con mayor frecuencia.

Lea también: Arrecian críticas contra ‘Matador’, candidato del petrismo, por misoginia y burlas a Paloma Valencia

