¿Cuánto gana ‘Matador’? Denuncian millonario contrato del caricaturista con Presidencia

Las imágenes que circularon este martes y generaron polémica son del caricaturista Julio César González, ‘Matador’ y en ellas compara una paloma de Botero con la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, una sátira que reabrió el debate sobre los límites entre el humor, la crítica política y el machismo. La polémica crece tras conocerse que el caricaturista recibiría 18 millones de pesos mensuales de la Presidencia por producir contenido político.

En medio de las críticas que le han llovido a ‘Matador’ por esta publicación, que citaba al fallecido humorista Jaime Garzón y decía: “Como diría Jaime Garzón, Paloma Valencia no se ‘dirige’ al país. Se ‘digiere’ al país”, junto a una fotografía en la que la candidata aparece degustando alimentos.

El contenido no solo buscó ridiculizar a Valencia, sino que recurrió a estereotipos sobre el cuerpo femenino para deslegitimar su figura política.

Tras este revuelo, el exconcejal Daniel Briceño, y quien actualmente busca una curul en la Cámara de Representantes, denunció a través de un mensaje en su cuenta de X que el presidente Gustavo Petro le estaría pagando “$18.000.000 de pesos al mes” al “maltratador Matador, literalmente, por hacer caricaturas para la Presidencia de la República”.

Además, aseguró que este se trataría de un “derroche absurdo” el que se estaría llevando a cabo desde el despacho presidencial de Casa de Nariño.

A esta denuncia, se le suma una que ya hizo también el exconcejal, en octubre del año pasado, en la que aseguró que el Sistema de Medios Públicos RTVC le paga 16 millones de pesos mensuales al caricaturista por “asesorías en contenidos creativos”.

Y agregó que el pago no se hace directamente, sino a través de la cooperativa Savi, que ha recibido más de 21.000 millones de pesos por contratos con RTVC para servicios audiovisuales.