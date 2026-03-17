Denuncian a funcionaria del DNP que participó en actividades proselitistas del Pacto Histórico

El debate sobre la participación en política de servidores públicos suma un nuevo y polémico capítulo. A través de un video se dio a conocer una denuncia en la que una funcionaria del Departamento Nacional de Planeación (DNP) habría participado en campaña política para una candidata recientemente electa al Congreso del Pacto Histórico.
En el video, compartido en su más reciente columna para Brava News por la periodista Paola Herrera, se reveló que una funcionaria del DNP habría ignorado la prohibición constitucional y participado en proselitismo político durante las elecciones.
Según lo que se ve en el video, la funcionaria del DNP —quien sería la jefe de prensa de regalías en Planeación— aparece interviniendo en la campaña de María Eugenia Londoño, senadora electa por el Pacto Histórico.