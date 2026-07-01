Denuncian que Ejército pagó $800 millones por torre que no opera; institución responde que está en fase de pruebas

El Ejército Nacional habría pagado $800 millones por una torre antiaérea que no estaría funcionando. El plazo de ejecución de la obra sería de ocho meses; sin embargo, ya lleva más de dos años.

La información fue revelada por Semana, y evidenciaría presuntas irregularidades en el mantenimiento de una torre de asalto aéreo, que sirve para entrenar a los militares en el Fuerte Militar Tolemaida, ubicada en Nilo, Cundinamarca.

El retraso no sería lo único, sino que habría sobrecostos. El documento del Ejército que reveló ese medio señala que en el mantenimiento de la torre se habrían invertido más de 800 millones de pesos, cuando la estructura tiene un valor de 230 millones de pesos.

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Además, la advertencia interna del Ejército señala que se habrían cometido presuntas irregularidades, ya que la ley no permite hacer mayores inversiones en mantenimiento cuando supera el 50 % del valor del bien. Acá lo superaría casi por 600 % más de lo permitido.

De eso deja constancia el documento. “En el marco de la revisión administrativa y financiera de los activos institucionales, se identificó que el valor contable registrado (...) es de aproximadamente $230.000.000, situación que implica que la inversión realizada en mantenimiento supera el cincuenta por ciento (50 %) del valor contable del bien registrado en dicho sistema de información”, se lee.

Adicionalmente, el documento describe que la inversión fue “destinada a la intervención y recuperación funcional de la estructura, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas de seguridad, operatividad y continuidad en los procesos de entrenamiento militar” que se desarrollan en las instalaciones de la base de Tolemaida.

Se reitera que la torre no estaría funcionando, pero entraría en las en fase de pruebas durante las próximas dos semanas. Estas consistirán en el lanzamiento de cargas muertas de entre 80 y 150 kilos.