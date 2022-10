La querella fue interpuesta por la abogada Diana Consuelo Moreno, quien afirma que el polvo efervescente analgésico y antiácido solo sirve para el malestar por comida y dolor de cabeza, pero no sería la solución mágica y definitiva para acabar el “guayabo”.

La Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción popular contra la empresa Tecnoquímicas, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y la Superintendencia de Industria y Comercio por “publicidad engañosa” del producto Bonfiest Plus.

La demandante también subraya que las diferentes piezas publicitarias del producto muestran ejemplos de personas indispuestas después de una noche de fiesta y prometen “dejar como nueva” la cabeza de la persona que lo toma. Sin embargo, algunos consumidores no estarían de acuerdo con esa premisa, ya que no se presentan alivios por los síntomas del “guayabo”.



La empresa Tecnoquímicas, según señala el texto de la acción popular, vende el Bonfiest Plus desde hace 18 años (desde el 2004) como antídoto contra el “guayabo”, lo que le ha servido para convertirse en un producto reconocido en el mercado como paliativo para después de las rumbas.



La abogada Moreno resalta que el producto dista entre lo que dice la envoltura y la publicidad con que se muestra en las piezas de comunicación que se transmiten por los medios de comunicación, ya que en la envoltura se “sugiere que solo sirve para el malestar por comida y dolor de cabeza”, pero las publicidad lo muestra como una cura para quitar los síntomas del “guayabo” después de una fiesta.