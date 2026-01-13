x

Arrecian críticas contra ‘Matador’, candidato del petrismo, por misoginia y burlas a Paloma Valencia

La publicación del caricaturista reabrió el debate sobre los límites de la sátira, el machismo y la violencia simbólica contra las mujeres en la contienda política. ¿Qué límites tiene la sátira en campaña? Conozca las posibles sanciones legales.

  • Iris Marín, defensora del Pueblo; el caricaturista Matador y la candidata presidencial Paloma Valencia. Foto: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 14 horas
bookmark

Una nueva controversia sacude al caricaturista Matador, hoy candidato al Senado por el Pacto Histórico, luego de que publicara en sus redes sociales un mensaje acompañado de una imagen de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, en el que hizo una burla directa sobre su apariencia física. El episodio provocó una oleada de rechazos desde distintos sectores políticos e institucionales, que calificaron el hecho como una forma de violencia política contra las mujeres.

El mensaje, que citaba al fallecido humorista Jaime Garzón, decía: “Como diría Jaime Garzón, Paloma Valencia no se ‘dirige’ al país. Se ‘digiere’ al país, junto a una fotografía en la que la candidata aparece degustando alimentos. El contenido no solo buscó ridiculizar a Valencia, sino que recurrió a estereotipos sobre el cuerpo femenino para deslegitimar su figura política.

Una de las reacciones vino de la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien calificó el mensaje como una expresión de discriminación contra la mujer en la política. “La burla, vacía de contenido, acude a estereotipos sobre el cuerpo de la mujer”, señaló.

La funcionaria recordó que la Defensoría, junto con otras instituciones, impulsó un Compromiso por unas elecciones libres y en paz, que incluye la obligación de no incurrir en discriminación de género. Marín reiteró el llamado a los candidatos y líderes de opinión que aún no lo han firmado a hacerlo como una garantía para la democracia y para la protección de las mujeres en la contienda electoral.

Desde el Congreso también llegaron reproches. La senadora Angélica Lozano afirmó que el ataque contra Paloma Valencia encaja en un patrón de violencia y desprecio hacia las mujeres. “Si este candidato al Senado le pegó a la esposa, normal que ataque a Paloma y en general a las mujeres por peso o aspecto. ¿Qué se puede esperar de un machito maltratador?”, escribió.

Lozano cuestionó si esa conducta “es avalada por la dirigencia del Pacto Histórico”.

Conozca: Denuncian millonario contrato a abogado que defendería “gratis” a Petro tras inclusión a la Lista Clinton

A su vez, el exconcejal de Bogotá Daniel Briceño anunció acciones formales. “Le pedí al partido Centro Democrático que, conforme a la Ley 2453 de 2025, que castiga la violencia política contra las mujeres, denuncie y lleve ante los organismos competentes al maltratador más conocido como Matador, por sus ataques ruines contra la senadora Paloma Valencia”, declaró.

En medio de la controversia, en redes sociales también resurgió el antecedente judicial que enfrenta Matador por un caso de violencia intrafamiliar. El caricaturista fue denunciado el 23 de agosto de 2013 por su entonces esposa, Alejandra María Valencia, por ese delito, un episodio que varios usuarios y figuras públicas han traído de nuevo al debate para cuestionar su autoridad moral al atacar a una mujer en la arena política.

Entre las voces más duras estuvo la candidata Vicky Dávila, quien lo calificó de “maltratador de mujeres” y lo acusó de misoginia, al tiempo que llamó a no replicar el mensaje contra Paloma Valencia.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿De qué se le acusa a ‘Matador’ en relación con Paloma Valencia?
Se le acusa de misoginia y violencia política de género tras publicar una burla sobre la apariencia física de la senadora, utilizando estereotipos corporales para ridiculizarla en su rol de candidata presidencial.
¿Qué sanciones podría enfrentar ‘Matador’ por estos ataques?
Bajo la Ley 2453 de 2025, podría enfrentar denuncias formales ante organismos competentes por violencia política contra las mujeres, lo que afectaría su idoneidad como candidato al Senado.
¿Cuál es el antecedente de violencia intrafamiliar de ‘Matador’?
En 2013, fue denunciado por su entonces esposa, Alejandra María Valencia, por violencia intrafamiliar. Este antecedente ha vuelto al debate público como argumento de falta de autoridad moral para atacar a mujeres.

