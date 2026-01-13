Arrecian críticas contra ‘Matador’, candidato del petrismo, por misoginia y burlas a Paloma Valencia

El mensaje, que citaba al fallecido humorista Jaime Garzón, decía: “Como diría Jaime Garzón, Paloma Valencia no se ‘dirige’ al país. Se ‘digiere’ al país ” , junto a una fotografía en la que la candidata aparece degustando alimentos. El contenido no solo buscó ridiculizar a Valencia, sino que recurrió a estereotipos sobre el cuerpo femenino para deslegitimar su figura política.

Una nueva controversia sacude al caricaturista Matador, hoy candidato al Senado por el Pacto Histórico, luego de que publicara en sus redes sociales un mensaje acompañado de una imagen de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia , en el que hizo una burla directa sobre su apariencia física. El episodio provocó una oleada de rechazos desde distintos sectores políticos e institucionales, que calificaron el hecho como una forma de violencia política contra las mujeres.

Una de las reacciones vino de la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien calificó el mensaje como una expresión de discriminación contra la mujer en la política. “La burla, vacía de contenido, acude a estereotipos sobre el cuerpo de la mujer”, señaló.

La funcionaria recordó que la Defensoría, junto con otras instituciones, impulsó un Compromiso por unas elecciones libres y en paz, que incluye la obligación de no incurrir en discriminación de género. Marín reiteró el llamado a los candidatos y líderes de opinión que aún no lo han firmado a hacerlo como una garantía para la democracia y para la protección de las mujeres en la contienda electoral.

Desde el Congreso también llegaron reproches. La senadora Angélica Lozano afirmó que el ataque contra Paloma Valencia encaja en un patrón de violencia y desprecio hacia las mujeres. “Si este candidato al Senado le pegó a la esposa, normal que ataque a Paloma y en general a las mujeres por peso o aspecto. ¿Qué se puede esperar de un machito maltratador?”, escribió.

Lozano cuestionó si esa conducta “es avalada por la dirigencia del Pacto Histórico”.

Conozca: Denuncian millonario contrato a abogado que defendería “gratis” a Petro tras inclusión a la Lista Clinton

A su vez, el exconcejal de Bogotá Daniel Briceño anunció acciones formales. “Le pedí al partido Centro Democrático que, conforme a la Ley 2453 de 2025, que castiga la violencia política contra las mujeres, denuncie y lleve ante los organismos competentes al maltratador más conocido como Matador, por sus ataques ruines contra la senadora Paloma Valencia”, declaró.

En medio de la controversia, en redes sociales también resurgió el antecedente judicial que enfrenta Matador por un caso de violencia intrafamiliar. El caricaturista fue denunciado el 23 de agosto de 2013 por su entonces esposa, Alejandra María Valencia, por ese delito, un episodio que varios usuarios y figuras públicas han traído de nuevo al debate para cuestionar su autoridad moral al atacar a una mujer en la arena política.