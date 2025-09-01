Defensora del Pueblo sugiere que se devuelva la terna de magistrados de la Corte Constitucional para que todas las candidatas sean mujeres

El próximo miércoles 3 de septiembre se elegirá al próximo magistrado, o magistrada, de la Corte Constitucional. O al menos eso se tiene previsto. Después de varios filtros, la lista de aspirantes quedó con tres nombres: María Patricia Balanta Medina, Carlos Ernesto Camargo Assis y Jaime Humberto Tobar Ordóñez.
Y más allá de los pulsos políticos interpartidos para seleccionar a un magistrado afín con una corriente de pensamiento, aquella terna presenta otro problema: con dos hombres y una mujer, es más probable que la elección rompa la paridad de género en el alto tribunal. Sobre esto se pronunció la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, en su cuenta de X.