Defensora del Pueblo, Irís Marín, dice que “se necesita una intervención integral” tras ofensiva militar en Magdalena y La Guajira

“Desplegar oferta institucional en educación, empleo y desarrollo social para que las estructuras armadas dejen de ser la principal opción de vida de los jóvenes”, dijo la defensora Marín.

Para romper el ciclo de coacción y control social de las organizaciones ilegales, la estrategia debe trascender el aumento del pie de fuerza e implementar una intervención institucional completa.

Dijo, además, que por eso se requiere en estas zonas “una intervención integral” más allá de la presencia con pie de fuerza y operativos para combatir a los grupos armados ilegales.

En muchas zonas de la región, dice, “el entorno ofrece a los grupos armados como la única alternativa real de subsistencia para las poblaciones jóvenes”, facilitando su reclutamiento sistemático.

El verdadero factor que sostiene la expansión de estas estructuras es la “falta de oportunidades sociales e institucionales para la juventud”.

Pese a las recientes operaciones de la fuerza pública en la Sierra Nevada y sus alrededores, la Defensoría del Pueblo enfatizó que “la presencia de las Fuerzas Militares no es suficiente por sí sola para desmantelar la gobernanza criminal.

A este escenario se suman disputas territoriales directas contra el ‘Clan del Golfo’ en municipios de La Guajira como Riohacha, San Juan del Cesar y Albania, al tiempo que esta última estructura avanza en su expansión hacia el sur de Magdalena y Cesar.

A nivel económico, la organización combina el “tráfico de sustancias ilícitas” con un agresivo esquema de “extorsión”. Bajo la fachada ilegítima de una “doble función” en la que supuestamente brindan seguridad al comercio y al sector turístico, el grupo cobra cuotas ilegales para despojar de recursos a estas actividades.

Este sometimiento, dice la defensora, restringe la libertad de movilidad de los ciudadanos, afectando de manera directa a los pueblos indígenas de la región y vulnerando los derechos de mujeres y niñas.

En municipios clave como Santa Marta , Ciénaga y Dibulla, dijo Marín, ‘Los Pachenca’ ejercen un gobierno de facto a través de violencia selectiva, la imposición de órdenes de comportamiento y la difusión de castigos en plataformas digitales.

Así lo advirtió la defensora del Pueblo, Iris Marín, en diálogo con Blu Radio , al explicar cómo esta estructura criminal —que se autodenomina ‘Conquistadores de la Sierra Nevada’— ha impuesto lo que calificó como un “control hegemónico”, con efectos sobre la vida social, económica y comunitaria de poblaciones de Magdalena, La Guajira y Cesar.

La consolidación del poder territorial de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como ‘Los Pachenca’, en Magdalena y La Guajira no se resolverá únicamente con operativos militares o militarización de territorios, como ocurre en Santa Marta.

En Santa Marta, la estructura criminal no concentra su actividad en un único sector, como quedó evidenciado este martes durante una larga jornada violenta de intimidaciones a la población al intentar cerrar el comercio samario.

Uno de los sectores señalados como punto neurálgico de su operación urbana es 11 de Noviembre, ubicado en el oriente de Santa Marta y próximo a la salida hacia la Troncal del Caribe.

Allí se ha identificado actividad relacionada con logística, reclutamiento y control territorial, de acuerdo con distintos reportes de las autoridades.

Desde ese sector, la estructura tendría capacidad para conectar sus redes urbanas con los corredores que conducen hacia la Sierra Nevada.

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La presencia también ha sido documentada en sectores como María Eugenia, Pastrana, Gaira, San Martín, La Bota, Pescaito, El Pando y Ciudad Equidad, donde las autoridades y distintas investigaciones han relacionado a integrantes de la organización con actividades como extorsión, homicidios y otras rentas ilegales.

En algunos de estos barrios, el control se expresa a través de presiones sobre comerciantes y habitantes, mientras que en otros la disputa está relacionada con el dominio de las economías ilícitas.

Ese entramado urbano llega además a zonas de importancia turística y portuaria.

El Rodadero y Taganga, junto con sectores próximos a la infraestructura portuaria de Santa Marta, son puntos estratégicos por su actividad comercial, turística y marítima.

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En estas áreas las autoridades han investigado redes de extorsión y actividades asociadas al microtráfico y al tráfico de drogas. Pero el mapa de ‘Los Pachenca’ no termina en la ciudad.

El verdadero corredor estratégico comienza en la zona rural de Santa Marta y se extiende por la Troncal del Caribe, una vía que comunica la capital del Magdalena con la Sierra Nevada y con el departamento de La Guajira.

En esa franja aparecen Guachaca y Buritaca, considerados territorios históricos de influencia de la estructura. Se trata de una zona en la que confluyen actividades turísticas, corredores rurales, ríos, caminos hacia la montaña y acceso al litoral Caribe.

Allí, las autoridades han señalado la presencia de la organización y su capacidad para ejercer presión sobre habitantes y comerciantes, además de controlar corredores utilizados para el transporte de drogas y otras rentas ilegales.

La zona comprende también sectores como Don Diego y Palomino, este último ubicado en el límite entre Magdalena y La Guajira.

La posición geográfica de estos lugares convierte a la Troncal del Caribe en un corredor de especial importancia para la estructura: permite el tránsito entre Santa Marta, las áreas montañosas de la Sierra Nevada y los municipios costeros de La Guajira.

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Más arriba, en la zona montañosa, aparecen veredas como Quebrada del Sol y Machete Pelao, lugares asociados en reportes de seguridad con la presencia de integrantes armados de la organización.

En estas áreas rurales se concentra buena parte de la capacidad militar de la estructura, aprovechando la geografía de la Sierra Nevada como zona de difícil acceso para las autoridades.

Otros puntos, como Bajo Bondigua y Calabazo, tienen importancia por su ubicación sobre los corredores viales que comunican la zona urbana con la Sierra.

En momentos de confrontación o de operaciones de la Fuerza Pública, estos sectores han quedado involucrados en bloqueos y alteraciones de la movilidad sobre la Troncal del Caribe.

El radio de acción se proyecta también hacia Ciénaga y la Zona Bananera. En el casco urbano de Ciénaga, las autoridades han relacionado hechos violentos y disputas por rentas ilegales con estructuras vinculadas a ‘Los Pachenca’.

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La periferia del municipio y los corredores próximos a la línea férrea y al litoral tienen especial importancia por su conexión con las rutas terrestres y marítimas del Magdalena.