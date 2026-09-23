Defensora del Pueblo, Irís Marín, dice que “se necesita una intervención integral” tras ofensiva militar en Magdalena y La Guajira

La consolidación del poder territorial de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como ‘Los Pachenca’, en Magdalena y La Guajira no se resolverá únicamente con operativos militares o militarización de territorios, como ocurre en Santa Marta.
Así lo advirtió la defensora del Pueblo, Iris Marín, en diálogo con Blu Radio, al explicar cómo esta estructura criminal —que se autodenomina ‘Conquistadores de la Sierra Nevada’— ha impuesto lo que calificó como un “control hegemónico”, con efectos sobre la vida social, económica y comunitaria de poblaciones de Magdalena, La Guajira y Cesar.
En municipios clave como Santa Marta, Ciénaga y Dibulla, dijo Marín, ‘Los Pachenca’ ejercen un gobierno de facto a través de violencia selectiva, la imposición de órdenes de comportamiento y la difusión de castigos en plataformas digitales.
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Este sometimiento, dice la defensora, restringe la libertad de movilidad de los ciudadanos, afectando de manera directa a los pueblos indígenas de la región y vulnerando los derechos de mujeres y niñas.
A nivel económico, la organización combina el “tráfico de sustancias ilícitas” con un agresivo esquema de “extorsión”. Bajo la fachada ilegítima de una “doble función” en la que supuestamente brindan seguridad al comercio y al sector turístico, el grupo cobra cuotas ilegales para despojar de recursos a estas actividades.
A este escenario se suman disputas territoriales directas contra el ‘Clan del Golfo’ en municipios de La Guajira como Riohacha, San Juan del Cesar y Albania, al tiempo que esta última estructura avanza en su expansión hacia el sur de Magdalena y Cesar.
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Pese a las recientes operaciones de la fuerza pública en la Sierra Nevada y sus alrededores, la Defensoría del Pueblo enfatizó que “la presencia de las Fuerzas Militares no es suficiente por sí sola para desmantelar la gobernanza criminal.
El verdadero factor que sostiene la expansión de estas estructuras es la “falta de oportunidades sociales e institucionales para la juventud”.
En muchas zonas de la región, dice, “el entorno ofrece a los grupos armados como la única alternativa real de subsistencia para las poblaciones jóvenes”, facilitando su reclutamiento sistemático.
Dijo, además, que por eso se requiere en estas zonas “una intervención integral” más allá de la presencia con pie de fuerza y operativos para combatir a los grupos armados ilegales.
Para romper el ciclo de coacción y control social de las organizaciones ilegales, la estrategia debe trascender el aumento del pie de fuerza e implementar una intervención institucional completa.
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“Desplegar oferta institucional en educación, empleo y desarrollo social para que las estructuras armadas dejen de ser la principal opción de vida de los jóvenes”, dijo la defensora Marín.