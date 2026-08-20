Defensor regional de Ocaña renunció en medio de investigación por presunta filtración de información al ELN

El defensor regional de Ocaña, en Norte de Santander, renunció a su cargo luego de que la Fiscalía General de la Nación abriera una investigación preliminar en su contra por presunta filtración de información al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Se trata de Ever Jesús Pallares Baene, quien, según la Defensoría, estaría vinculado a este proceso del cual la entidad tiene pleno conocimiento. Su renuncia “permite preservar la confianza institucional para que la acción judicial se desarrolle sin ningún tipo de interferencia”, señaló el organismo. Entérese: Detalles de los peores casos del “Libro de la Verdad” que De la Espriella le dedicó a Petro

En una denuncia se indicó que, presuntamente, Pallares habría entregado al ELN información en tiempo real sobre defensores de derechos humanos y líderes sociales del Catatumbo. Los datos confidenciales también estarían relacionados con el acompañamiento que el defensor regiolan realizaba a víctimas del conflicto y a exintegrantes del Frente 33 de las Farc, quienes decidieron dejar las armas y someterse a la justicia. Lea también: Presidente De la Espriella anuncia la nueva cúpula militar: estos son los perfiles y sus metas en seguridad Se conoció, además, que el funcionario es sobrino de Luz Amanda Pallares Pallarez, alias Silvana Guerrero o Ana María, identificada por las autoridades como cabecilla del ELN. Precisamente, alias Silvana aparece en uno de los carteles de los más buscados del Catatumbo, por quien se ofrece una recompensa de hasta $1.640.719.000. Según las autoridades, la mujer sería responsable de más de 100 muertes, 56.000 desplazamientos y 23.000 personas confinadas.

Sin embargo, Pallares respondió en Noticias RCN que la denuncia llegó a las oficinas de la Defensoría a través de un correo electrónico y que no conoce sobre el contenido. El defensor también reconoció su parentesco con alias Silvana, pero aclaró que se trata de “una prima que hace más de 30 años decidió tomar las armas”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “Ella no es precisamente tía. El parentesco está en cuarto grado de consanguinidad y viene siendo mi prima. Una prima que, según la información que se ha remitido, hace más de 30 años está en las filas de la guerrilla. Es decir, para ese entonces yo tenía menos de 10 años, cuando ella decidió tomar las armas”, explicó el funcionario al medio citado. Sobre su trayectoria, Pallares afirmó que lleva más de 15 años dedicado al trabajo humanitario.

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