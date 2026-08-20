¡Atención! Niño de 10 años murió ahogado en una de las piscinas del Parque de las Aguas

Un niño de 10 años murió en la tarde de este jueves en una de las piscinas del Parque de las Aguas, en Barbosa, mientras disfrutaba de una jornada recreativa en compañía de su madre. Fue encontrado por el personal de salvavidas en el fondo de una de las piscinas.
Los hechos ocurrieron en horas de la tarde, luego de que uno de los menores que estaban disfrutando de una de las piscinas alertara de lo ocurrido con este niño, identificado como Samuel Usme Gómez, quien era oriundo del municipio de Caldas.