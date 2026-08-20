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Albalucía Ángel es la ganadora del Premio León de Greiff al Mérito Literario 2026

El anuncio de la novelista como ganadora se dio este 20 de agosto, durante la presentación de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, en el Jardín Botánico.

  • El Premio León de Greiff al mérito literario se entregará en la 20 edición de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. FOTO: Facebook Albalucía Ángel.
    El Premio León de Greiff al mérito literario se entregará en la 20 edición de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. FOTO: Facebook Albalucía Ángel.
El Colombiano
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20 de agosto de 2026
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Este jueves, durante la presentación de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, fue anunciada la ganadora del Premio León de Greiff al Mérito Literario 2026. Se trata de la escritora Albalucía Ángel, autora de Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón y Los girasoles en invierno.

El galardón, entregado por una alianza entre EAFIT y la Fiesta del Libro y la Cultura de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín, honra la trayectoria de una de las novelistas colombianas más relevantes del siglo XX.

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“Ha sido una de las grandes sorpresas de mi existencia. Es absolutamente vital para mi vida”, expresó Ángel cuando le contaron que había sido elegida por el jurado de expertos de esta edición. La profesora de literatura Patricia Cardona, el escritor Juan Diego Mejía y el editor Guillermo Quijas fueron quienes tomaron la decisión de otorgarle el premio literario.

El panel destacó el carácter innovador de su narrativa, especialmente su capacidad para abordar la violencia y los conflictos sociales desde perspectivas femeninas, así como la complejidad técnica de una obra extensa que abarca novela, cuento, poesía y teatro. También resaltaron la influencia que su trabajo ha ejercido tanto en la literatura latinoamericana como en el ámbito académico.

“Albalucía Ángel logró un estilo propio y una obra independiente del canon que se ha institucionalizado para la literatura latinoamericana. Su escritura se destaca por evocar los flujos de la memoria, la superposición de tiempos y personajes, y la profundidad de las problemáticas de la violencia desde una mirada femenina”, escribieron en el acta.

¿Quién es Albalucía Ángel?

Ángel nació el 7 de septiembre de 1939 en Pereira. Aunque comenzó a escribir poesía a los 18 años, abandonó esa vocación después de que un lector le dijera que no era poeta. Años más tarde, mientras trabajaba como cantante y crítica de arte en París, el poeta chileno Alberto Baeza Flores leyó uno de sus textos y le hizo una observación que cambiaría el rumbo de su vida: “Esto es una buena crítica sobre Picasso, pero tú eres una escritora”, le dijo.

Después, le entregó varias hojas de papel y le pidió que se las devolviera escritas. Corrían los años sesenta y aquel gesto terminó convirtiéndose en el impulso definitivo para escribir Los girasoles en invierno, novela en la que narró parte de su experiencia en la capital francesa.

El manuscrito llegó a manos del escritor Eduardo Caballero Calderón, entonces embajador de Colombia ante la Unesco, y del periodista Jorge Zalamea Borda. Ambos coincidieron en calificar la obra como “maravillosa”, a la vez que sentenciaron: “Llegaste 100 años antes y va a ser terrible”.

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Las décadas siguientes parecieron confirmar aquella sentencia. Aunque publicó otras novelas, entre ellas Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón, considerada su obra más emblemática, además de poesía, ensayos, cuentos y artículos, buena parte de su trabajo pasó inadvertida durante años en Colombia.

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Con este premio, el nombre de Albalucía se suma al de otros ganadores como Luisa Valenzuela, Juan Calzadilla, Elkin Restrepo, Edgardo Rodríguez y Darío Jaramillo. Gracias a este triunfo, la escritora publicará una de sus obras con la Editorial EAFIT y recibirá el galardón durante la edición número 20 de la Fiesta del Libro y la Lectura, que se realizará del 11 al 20 de septiembre.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué premio recibió Albalucía Ángel en 2026 y cuándo se lo entregarán?
Albalucía Ángel fue elegida ganadora del Premio León de Greiff al Mérito Literario 2026 y recibirá el galardón durante la edición número 20 de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, que se realizará del 11 al 20 de septiembre de 2026.
¿Cuáles son las obras más conocidas de Albalucía Ángel?
Entre las obras más reconocidas de Albalucía Ángel están Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón y Los girasoles en invierno. El jurado también destacó una trayectoria que incluye novela, cuento, poesía y teatro, así como su aporte a la literatura latinoamericana y al ámbito académico.
¿Qué recibirá Albalucía Ángel además del Premio León de Greiff?
Además del galardón, Albalucía Ángel publicará una de sus obras con la Editorial EAFIT. La noticia no especifica cuál será el libro que se reeditará ni cuándo estará disponible.

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