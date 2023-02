Entre las recomendaciones están algunas para el sector de la movilidad, como tener los vehículos de carga en óptimas condiciones; tratar de hacer los recorridos logísticos (cargue y descargue) en horas de mediodía o a la medianoche; usar el vehículo particular en casos extremadamente necesarios y tratar de usarlo de forma compartida; suspender de forma provisional el pago por circulación en el horario de pico y placa; e intensificar los operativos de seguimiento y control a las fuentes móviles que operan con combustible diésel.

Para el sector industrial, las recomendaciones son reducir la operación de calderas y equipos que funcionen con combustibles sólidos y líquidos de lunes a sábado entre 6:00 a.m. y 3:00 p.m.; intensificar las acciones de control a las fuentes que operan con estos combustibles; y no hacer mantenimiento preventivo a los Sistemas de Control de Emisiones de las fuentes fijas en establecimientos industriales.

Para los ciudadanos, se recomienda desplazarse a pie, en transporte público o bicicleta; usar el vehículo particular con mayor ocupación; mantener al día la revisión técnico-mecánica; no quemar basuras o materiales como carbón o madera ni arrojar al suelo colillas de cigarrillo, vidrios, botellas, desperdicios u otro material combustible; y no usar pólvora.

Además, se hace un llamado a la ciudadanía para que evite exponerse a zonas de alta contaminación del aire, como vías sin pavimentar y de alto flujo vehicular, construcciones y áreas industriales o de acumulación de escombros o canteras.

Tampoco es bueno hacer ejercicio intenso o practicar deporte al aire libre en horas de alto tráfico vehicular (entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m.; y- entre las 5:00 p.m. y las 8:00 p.m.). Otras medidas que pueden implementarse se informaron a través de los canales oficiales de la Secretaría de Ambiente de Bogotá.