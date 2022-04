Al final de una audiencia en la que el general (r) Miguel Maza Márquez declaró en el macrocaso 06, relacionado con la victimización a miembros de la Unión Patriótica (UP), las víctimas le pidieron hacer un esfuerzo de memoria.

“No entendemos la razón por la cual insiste en no recordar los temas puntuales, porque sus respuestas no son concretas, sino que se ve una respuesta que no dejan satisfacción, al menos para las víctimas de lo que quieren conocer. Lo único que hemos entendido es que usted ha tomado un escudo”, indicó la representante de víctimas Martha Murillo.

Lo anterior lo dijo luego de que Maza dijera que no tenía conocimiento sobre seguimientos que se hayan hecho desde el DAS en contra de los miembros de la Unión Patriótica y de negar todo tipo de nexos con paramilitares.

Maza Márquez tuvo que comparecer ante la JEP luego de que la Sección de Apelación, máxima instancia del órgano de justicia transicional, dejara en firme su llamado, tras negar una impugnación presentada por el abogado del general en retiro, argumentado que la citación a rendir versión y las medidas ordenadas para su traslado no vulneraron los derechos fundamentales y, por el contrario, está obligado a aportar verdad plena, aún cuando ya fue condenado por concierto para delinquir por la Corte Suprema de Justicia.