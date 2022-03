“(...) Yo no sé si fue que mi esposa tomó ese mensaje y lo envió por error como no debía y entonces salió ese mensaje para allá. Pero en este despacho asumo responsabilidad de lo que está planteando en este mensaje, pero yo por favor pido que se atienda lo que dice el mensaje, el señor dice que jamás me conoció”, dijo Mayorquin.

El exasesor, además, dijo que él sí declaró que estaba casado con Karen Vaquiro en seis oportunidades, y que nunca cometió el delito de tráfico de influencias, porque según él no hubo dicha conducta.

“Recomendar una hoja de vida de un funcionario público para que cumpla con los fines del Estado, sin incurrir en ningún tipo de presión, sin tener la facultad del cargo para influenciar, sin nada de eso, presentar una hoja de vida no es antiético ni inmoral”, dijo el exasesor.

Bajo esta misma línea agregó que “no hay un supuesto tráfico de influencias, porque la Corte me dice que mi actuar no es contrario a la moral, porque no hubo conducta”.

Por último, dijo: “Si a mí me dan la posibilidad de habilitarme para encontrar una causa política, y cuál es la causa política, porque yo dudo que alguien me vuelva a contratar, si hoy ya ni me contestan, pero si a mí alguien me diese una oportunidad de habilitarme, mire yo tomaría esto como una causa personal, para que ningún colombiano vuelva a vivir lo que yo he vivido”.

Mayorquín es investigado por las presuntas irregularidades en 24 contratos por más de 1.200 millones de pesos que fueron adjudicados a su esposa Karen Vaquiro.

La Procuraduría busca establecer si también habría incurrido en la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y/o conflicto de intereses, al ser adjudicados contratos a su cónyuge en distintas entidades estatales como Aerocivil, el Departamento de la Prosperidad Social, el Icetex y la Superintendencia de Notariado.

Además, fue citado a declarar con el fin de determinar la ocurrencia de las conductas presuntamente irregulares, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron, así como concluir si se constituyen o no en faltas disciplinarias.