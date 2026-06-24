De la Espriella reaccionó a discurso de Cepeda y dijo que escuchó los “señalamientos” que hizo el excandidato

Tras su victoria en las elecciones presidenciales del pasado domingo, Abelardo De La Espriella reaccionó al pronunciamiento del excandidato Iván Cepeda, quien reconoció los resultados de las urnas. A través de su oficina de comunicaciones, el presidente electo señaló que “tomó nota del mensaje” de Cepeda en su totalidad.
En los que están incluidos los cuestionamientos y las propuestas que planteó durante su intervención el candidato del Pacto Histórico, quien aseguró que “aceptar el resultado electoral no significa renunciar a la verdad ni guardar silencio frente a hechos que consideramos graves y que marcaron esta campaña presidencial”, afirmó”.
Tras esto, De la Espriella aseguró que ahora que asume el gobierno entrante, garantizará plenamente el derecho a la oposición política y a la manifestación pacífica, dentro del marco de la Constitución, la ley y el respeto por las instituciones democráticas.